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Saúde do homem

Câncer de próstata é silencioso? Entenda os sintomas e quando procurar um médico

É o segundo câncer mais comum entre homens. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 90%, o que reforça a necessidade dos exames de rotina

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 10:12

Redação

Redação

Publicado em 

04 mai 2026 às 10:12
Homem com dor
O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre homens Crédito: shutterstock

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, do tamanho aproximado de uma noz, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela envolve a parte inicial da uretra (canal por onde passa a urina e o espermatozóide) e sua principal função é produzir parte do sêmen.

“A doença ocorre quando as células da próstata começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor — na grande maioria das vezes, um adenocarcinoma”, explica o urologista Alvaro Alexandre Dias Bosco, do IBCC Oncologia.


câncer de próstata é o segundo câncer mais comum entre homens. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 90%, o que reforça a necessidade dos exames de rotina.


“Muitos homens tendem a procurar o médico somente quando sentem dor ou em casos de urgência, negligenciando a saúde preventiva”, diz o médico.


Em muitos homens, o câncer de próstata cresce de forma lenta e pode não representar uma ameaça significativa à vida. Em outros, pode ser agressivo, invadindo estruturas próximas (como vesículas seminais e bexiga) ou indo para locais distantes (linfonodos, ossos, pulmões, fígado e cérebro), configurando as metástases.


“O maior desafio é que, na fase inicial, o câncer de próstata costuma ser silencioso, sem sintomas específicos. Por isso os exames de rotina são cruciais. Quando aparecem, os sintomas costumam ser urinários — e muitas vezes se devem a doenças benignas, como a Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)”, comenta o médico.


Sinais de alerta mais comuns:

  • Dificuldade para urinar (demora para começar ou terminar);
  • Jato urinário fraco ou diminuído;
  • Necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite (noctúria);
  • Sangue na urina ou no sêmen (menos comum);
  • Dor ao urinar ou ao ejacular;
  • Em casos avançados: dores ósseas (bacia, coluna, quadris), fraqueza ou dormência nas pernas.

Quais exames são recomendados?


Um dos exames que auxiliam na detecção precoce é o PSA, exame de sangue que mede uma proteína produzida pelas células da próstata e que, originalmente, têm a função de liquefação do sêmen. “PSA elevado não significa, por si só, câncer — pode subir por HPB, inflamações ou infecções. O urologista avalia o PSA em conjunto com idade, histórico familiar e exame físico para decidir os próximos passos”, explica o médico.


Outro exame importante é o toque retal, rápido e simples, realizado no consultório. Ele permite avaliar tamanho, forma e consistência da próstata, podendo detectar alterações que o PSA não capta (como tumores que liberam pouco PSA). Por isso, os exames se complementam.


O dado novo e relevante sobre rastreio (o “porquê” de fazer)


O maior estudo do mundo sobre rastreamento com PSA, o ERSPC (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer), publicou recentemente o seguimento de 23 anos. Resultado: 13% menos mortes por câncer de próstata no grupo rastreado em comparação ao não rastreado. Em termos absolutos, isso equivale a 22 óbitos a menos por câncer a cada 10.000 homens submetidos ao rastreio ao longo do período — e com melhora do balanço benefício–risco ao longo do tempo.


Em análises anteriores do mesmo ensaio (até 16 anos), a redução relativa de mortalidade já era de cerca de 20%, e o benefício absoluto cresceu com o seguimento prolongado — reforçando que o impacto do rastreio aparece sobretudo no longo prazo.


“O que isso significa na prática? Rastrear de forma informada e personalizada (considerando idade, comorbidades e preferência do paciente) salva vidas e hoje tende a causar menos danos desnecessários do que no passado, graças a melhores critérios para biópsia, uso de ressonância magnética multiparamétrica e condutas como vigilância ativa para tumores de baixo risco”, aponta o urologista.


O médico também sinaliza quando é necessário procurar o urologista:

  • Homens a partir de 50 anos devem conversar com o médico sobre rastreio com PSA + toque retal e a frequência dos exames.
  • Homens negros e/ou com histórico familiar de câncer de próstata devem iniciar essa conversa aos 45 anos.

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