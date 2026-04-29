Coceira na menopausa: entenda as causas e veja como aliviar o desconforto

A menopausa é um marco biológico natural na vida da mulher, definido pela interrupção definitiva da menstruação por 12 meses consecutivos. Esse processo está diretamente ligado à queda progressiva dos hormônios femininos, podendo desencadear diversas mudanças no corpo.





Segundo a ginecologista Mariana Rocha Galvão, embora os sintomas mais conhecidos sejam os fogachos (ondas de calor), sudorese noturna e alterações de humor, manifestações dermatológicas - como a coceira na pele (prurido) e ressecamento - também são relativamente frequentes, embora menos discutidas.





A médica explica que a pele depende do hormônio estrogênio para manter sua hidratação, elasticidade e função de barreira. Além disso, ela diz que o estrogênio estimula a produção de colágeno, elastina e lipídios cutâneos. “A queda importante do estrogênio após a menopausa leva à chamada xerose cutânea - pele seca -, que é uma das principais causas do prurido nessa fase”, diz.





No caso específico da coceira, a principal causa é, de fato, o ressecamento da pele, mas não é a única. “Alterações na sensibilidade nervosa cutânea e maior suscetibilidade a irritações também desempenham papel importante”, afirma a professora do Unesc.





A coceira costuma ser descrita como difusa, leve a moderada, podendo se intensificar à noite. Em certos casos, pode haver prurido mais localizado, especialmente em regiões como braços, pernas, costas e couro cabeludo. A médica diz, ainda, que a região genital também pode ser acometida, mas, nesse caso, geralmente está associada à atrofia vaginal - outra consequência da deficiência estrogênica –, podendo desencadear também quadros de dor na relação (dispareunia). “Também pode haver alteração da flora intestinal”.





Além da pele seca, Mariana Rocha Galvão relata que a redução do estrogênio leva à diminuição da lubrificação de mucosas, o que explica sintomas como ressecamento ocular (olhos secos), boca seca e alterações vaginais (secura, dor na relação).





“Quanto às articulações, há evidências de que a queda hormonal influencia a saúde articular. O estrogênio tem efeito anti-inflamatório e participa da manutenção da cartilagem. Sua deficiência pode contribuir para rigidez, desconforto e até sensação de ‘rangido’ (crepitação), embora isso também esteja relacionado ao envelhecimento natural e a alterações mecânicas”, diz a ginecologista.