Turismo no ES: potencialidades capixabas entram no mapa nacional

O turismo pode se tornar um dos principais motores de crescimento econômico do Espírito Santo nos próximos anos, devido à sua capacidade de gerar empregos, atrair investimentos e impulsionar a economia de maneira mais distribuída.





As oportunidades e as estratégias para colocar o Estado no mapa do turismo nacional foram debatidas durante o painel “Diálogos AG – Desbloqueando o Potencial do Turismo Capixaba”, conduzido pelo colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, com a participação do superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, e do fundador e presidente da Apex, Fernando Cinelli. O tema fez parte da programação do ESTour – Salão Capixaba do Turismo, nesta terça-feira (28).





Rigo lembra que o Sebrae realizou um amplo mapeamento das potencialidades capixabas, com o objetivo de identificar produtos, estilos e atrativos para que o Estado pudesse se tornar um produto de prateleira nas agências de viagem. A iniciativa desenvolvida pelo órgão é chamada atualmente de Programa Acelera Turismo Espírito Santo.





Segundo ele, o objetivo do estudo foi identificar produtos turísticos capazes de integrar as prateleiras das grandes operadoras de viagens do país.





"Sabemos do nosso grande potencial, mas ainda temos o desafio de atrair o visitante, não apenas para tomar banho de praia, mas para desfrutar das inúmeras experiências que podemos oferecer em nosso litoral", destacou