ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

O Espírito Santo está se preparando para conquistar espaço como destino no mapa do turismo internacional. Para atrair mais visitantes de fora do Brasil, o trabalho agora é para que o primeiro voo internacional possa pousar na pista do Aeroporto de Vitória em breve.





Durante a ES Tour, Salão do Turismo Capixaba, feira que ocorre até terça-feira (28) em Vitória, foi apresentado o plano de internacionalização do Espírito Santo. Nessa oportunidade, o governador Ricardo Ferraço destacou o trabalho em parceria com a Embratur para articular o primeiro voo internacional no Estado.





“Temos aqui, no Espírito Santo, um dos três melhores aeroportos do Brasil. Temos infraestrutura e estamos trabalhando com a Embratur para que possamos ter voo internacional aqui”, afirmou Ferraço.





A principal aposta para o curto e médio prazo é o estabelecimento de uma rota aérea internacional, com foco inicial no mercado argentino. Segundo Bruno Reis, presidente da Embratur, o Estado passa a integrar o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), que já viabilizou rotas como Paris-Salvador e Madri-Recife.





Em 2018, a Gol chegou a anunciar a criação de uma rota Vitória - Buenos Aires. Mas o voo não saiu do papel.





Reis explica os principais caminhos que estão sendo explorados para o voo internacional capixaba, que engloba tanto as companhias regulares quanto low costs (voos de baixo custo) e fretamentos. Segundo o presidente da Embratur, um dos caminhos com as grandes companhias passa pela redução do ICMS do querosene de aviação.





Para Reis, a alternativa mais viável inicialmente é o uso de companhias de baixo custo (como JetSmart e FlyBondi) e voos fretados conjugados com pacotes de hotelaria e receptivo, modelo que tem tido sucesso no Nordeste.





Bruno Reis enfatiza que o objetivo é viabilizar a novidade já para a próxima temporada de verão, depois de apresentar o Espírito Santo na Feira Internacional do Turismo (FIT), a maior do setor no mercado argentino, que ocorre no final de setembro. Além da Argentina, mercados como Chile, Uruguai e Paraguai também estão no radar.





Para que o plano se concretize, o presidente da Embratur alerta que o setor privado capixaba — hotéis, guias e receptivos — precisa estar posicionado e pronto para negociar diretamente com os operadores estrangeiros. "O que está faltando é a gente juntar e posicionar no mercado. O produto está pronto", afirmou Reis, destacando que o Espírito Santo é uma alternativa atrativa para turistas que já conhecem destinos brasileiros saturados e buscam novidades.