ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

O Espírito Santo está se preparando para conquistar espaço como destino no mapa do turismo internacional. Para atrair mais visitantes de fora do Brasil, o trabalho agora é para que o primeiro voo internacional possa pousar na pista do Aeroporto de Vitória em breve.
Durante a ES Tour, Salão do Turismo Capixaba, feira que ocorre até terça-feira (28) em Vitória, foi apresentado o plano de internacionalização do Espírito Santo. Nessa oportunidade, o governador Ricardo Ferraço destacou o trabalho em parceria com a Embratur para articular o primeiro voo internacional no Estado.
“Temos aqui, no Espírito Santo, um dos três melhores aeroportos do Brasil. Temos infraestrutura e estamos trabalhando com a Embratur para que possamos ter voo internacional aqui”, afirmou Ferraço.
A principal aposta para o curto e médio prazo é o estabelecimento de uma rota aérea internacional, com foco inicial no mercado argentino. Segundo Bruno Reis, presidente da Embratur, o Estado passa a integrar o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), que já viabilizou rotas como Paris-Salvador e Madri-Recife.
Em 2018, a Gol chegou a anunciar a criação de uma rota Vitória - Buenos Aires. Mas o voo não saiu do papel.
Reis explica os principais caminhos que estão sendo explorados para o voo internacional capixaba, que engloba tanto as companhias regulares quanto low costs (voos de baixo custo) e fretamentos. Segundo o presidente da Embratur, um dos caminhos com as grandes companhias passa pela redução do ICMS do querosene de aviação.
Para Reis, a alternativa mais viável inicialmente é o uso de companhias de baixo custo (como JetSmart e FlyBondi) e voos fretados conjugados com pacotes de hotelaria e receptivo, modelo que tem tido sucesso no Nordeste.
Bruno Reis enfatiza que o objetivo é viabilizar a novidade já para a próxima temporada de verão, depois de apresentar o Espírito Santo na Feira Internacional do Turismo (FIT), a maior do setor no mercado argentino, que ocorre no final de setembro. Além da Argentina, mercados como Chile, Uruguai e Paraguai também estão no radar.
Para que o plano se concretize, o presidente da Embratur alerta que o setor privado capixaba — hotéis, guias e receptivos — precisa estar posicionado e pronto para negociar diretamente com os operadores estrangeiros. "O que está faltando é a gente juntar e posicionar no mercado. O produto está pronto", afirmou Reis, destacando que o Espírito Santo é uma alternativa atrativa para turistas que já conhecem destinos brasileiros saturados e buscam novidades.
Potencialidades do ES
O governador Ricardo Ferraço define o Estado como um mosaico do Brasil. Ele destaca que, em um território relativamente pequeno, é possível encontrar uma diversidade que vai do litoral — de Presidente Kennedy a Conceição da Barra — às montanhas, com forte influência da imigração pomerana e italiana.
A estratégia atual busca colocar o Espírito Santo nas prateleiras das grandes operadoras de turismo, apresentando experiências que unem gastronomia, cafés especiais e turismo de aventura.
A feira ES Tour
Iniciada no último sábado (25), a ESTour – Salão do Turismo Capixaba reúne mais de 600 agentes de viagens de todos os estados, 20 operadoras de turismo e uma programação com mais de 15 horas de conteúdo estratégico em área no Aeroporto de Vitória.
Réplicas do Buda Gigante, do Convento da Penha, do Santuário de Anchieta, além de uma plantação de morango in natura, entre outros atrativos, foram montados para dar a dimensão da potencialidade turística capixaba.
O evento reuniu ainda jornalistas especializados, influenciadores e profissionais do meio turístico, em uma agenda voltada à capacitação, ao relacionamento e à geração de negócios.
A programação também conta com palestras e painéis que abordaram temas como comercialização de destinos, comunicação digital, inteligência artificial no turismo e posicionamento de mercado.
Nesta terça (28), às 19 horas, A Gazeta terá no ES Tour o painel Diálogos- Desbloqueando o Potencial do Turismo Capixaba com o colunista de Economia Abdo Filho, o presidente do Sebrae/ES, Pedro Rigo e o empresário Fernando Cinelli.
Além disso, foram apresentados 12 roteiros turísticos organizados, contemplando diferentes regiões do Estado, como o Caparaó, as montanhas, o litoral e os polos culturais.