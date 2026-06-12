O jogo é jogado e o lambari é pescado

Eu já narrei um jogo de futebol. Bom, talvez o verbo não seja narrar, digamos que realizei a audiodescrição de um jogo de Copa do Mundo para uma pessoa que não conseguia mais enxergar a tela da TV. Talvez venha daí minha vontade de traduzir em palavras o que vejo através dos olhos físicos e os da alma.

Era um jogo decisivo para o Brasil. Sentada no braço do sofá, meus olhos permaneceram grudados na TV, daquelas enormes, de tubo, o jogo inteiro.





Minha mente fervilhava e todos os meus neurônios estavam a serviço de entregar a emoção de cada jogada, dos dribles, dos chutes a gol. Eu nem sequer sabia o que era impedimento. Aprendi.