“Tocou, Pocou”: de Alemão do Forró a Matheus Nascimento, confira os destaques de julho

Para os corações partidos, “O Que Ele Tem Que Eu Não Tenho” chegou na última quinta-feira (23) para embalar essa sensação. A música do artista Matheus Nascimento é o primeiro single do seu álbum de estreia “Melancólico”, misturando um R&B mid-tempo com MPB e soul music.





A letra traduz a proposta de “Melancólico”, ao relembrar um amor que o cantor demorou a conquistar, mas que ao ver seu amado com outra pessoa, se questiona o porquê da troca. Situação que muita gente já deve ter passado na vida. No instrumental, o piano se mistura com as clássicas batidas do R&B, e o destaque fica para as harmonias vocais de Matheus, no estilo já conhecido pelos amantes de soul music.





Matheus Nascimento é cantor e compositor capixaba, com influências da MPB e da black music. Uma marca de suas canções guiadas por experiências íntimas em narrativas universais em suas letras e interpretação vocal. “Efêmero”, seu EP de estreia, foi lançado em 2024.