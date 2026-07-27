“Tocou, Pocou”: de Alemão do Forró a Matheus Nascimento, confira os destaques de julho

Todo mês, o HZ faz a clássica seleção dos destaques da música capixaba, e é claro que em julho não seria diferente. Chegou a nova edição do “Tocou, Pocou”, mostrando que o Espírito Santo continua mantendo vivo o R&B, trap, reggae e forró nas veias capixabas.
“O Que Ele Tem Que Eu Não Tenho” - Matheus Nascimento
Para os corações partidos, “O Que Ele Tem Que Eu Não Tenho” chegou na última quinta-feira (23) para embalar essa sensação. A música do artista Matheus Nascimento é o primeiro single do seu álbum de estreia “Melancólico”, misturando um R&B mid-tempo com MPB e soul music.
A letra traduz a proposta de “Melancólico”, ao relembrar um amor que o cantor demorou a conquistar, mas que ao ver seu amado com outra pessoa, se questiona o porquê da troca. Situação que muita gente já deve ter passado na vida. No instrumental, o piano se mistura com as clássicas batidas do R&B, e o destaque fica para as harmonias vocais de Matheus, no estilo já conhecido pelos amantes de soul music.
Matheus Nascimento é cantor e compositor capixaba, com influências da MPB e da black music. Uma marca de suas canções guiadas por experiências íntimas em narrativas universais em suas letras e interpretação vocal. “Efêmero”, seu EP de estreia, foi lançado em 2024.
“Pílulas” - Isa Deps
Agora entre os lançamentos conceituais, “Pílulas” da cantora Isa Deps chega não só para curtir, mas também para refletir. O single foi lançado no começo desse mês (2), com uma proposta de criticar o funcionamento da sociedade, que dá “pílulas” para os cidadãos se tornarem cada vez mais mecânicos e sem tempo para pensar.
A letra compara ingerir pílulas com o estado apático para o mundo real, cegando as pessoas pelo ritmo frenético do trabalho. Mas o destaque fica com o instrumental da canção. Numa mistura de gêneros, a música tem influência de reggae, pop e trap nos versos pós-refrão. Além de uma mistura de gaita com sons eletrônicos, unindo o “orgânico” com o “industrial”.
Isa Deps é uma cantora natural de Vitória. Ela é uma artista independente com intuito de trazer propostas diferentes (sonoras e líricas) aos ouvintes e influenciada por vários estilos musicais como rap, pop, techno, house e darkwave. O último lançamento da cantora foi a parceria “FOTOS E RETRATOS”, do cantor Lemiske.
“Nem Precisa Mais de Academia” - Matexx
Para quem gosta de trap, também tem novidade na cena capixaba. “Nem Precisa Mais de Academia” do artista Matexx chegou no dia 11 de julho, e vai ser uma boa descoberta para os amantes de trap melódico marcado pela ostentação, sensualidade e autoconfiança.
A faixa constrói um clima noturno em um ritmo lento, falando na letra sobre uma menina que o cantor está se relacionando. O artista já é conhecido pelo estilo sensual, como as músicas antigas “Takes & Takes” e “Sextape Pt. 2”. Além do tom lírico, “Nem Precisa Mais de Academia” pode cair no gosto de quem ouve por conter os elementos clássicos do trap, como o autotune e os beats estilosos.
Matexx é natural de Vitória, e está com lançamentos recentes na cena capixaba. As músicas do jovem seguem no gênero trap/rap, com temáticas românticas, sensuais e de ostentação. O último trabalho do artista foi do ano passado, 2025, além das faixas citadas acima, ainda tem “Kama Sutra” e “Alone”.
“Dia da Saudade” - Alemão do Forró ft. Hugo e Guilherme
E é claro que o Tocou Pocou desse mês tinha que terminar com o lançamento de destaque de julho. “Dia da Saudade” do icônico cantor Alemão do Forró chegou na última quinta-feira (23), e dessa vez o single inédito vem junto a uma parceria de peso, a dupla sertaneja Hugo e Guilherme.
Os fãs do cantor vão perceber que o famoso começo de acordeão também está na faixa, junto aos elementos clássicos do forró como a bateria e alguns sintetizadores. Ao lado da dupla sertaneja, os artistas cantam sobre um amor antigo intenso, que embora já tenha acabado, é difícil de esquecer e ainda sentem saudades da amada.
Nascido em Linhares e criado em Rio Bananal, Alemão do Forró (Werner Niero) começou a atuar na música aos 16 anos na banda Forró Legal. O cantor se tornou uma das referências capixabas quando se trata de forró, por unir o ritmo chiclete com letras apaixonadas. Ele possui como sucessos “Fica Amor”, “Sai Dessa Coração” e “Samara”.