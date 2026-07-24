Alemão do Forró lança música com Hugo e Guilherme; ouça "Dia da Saudade"

Se saudade já costuma render música boa, imagine quando ela junta forró capixaba e sertanejo goiano. Alemão do Forró lançou nesta quinta-feira (23) "Dia da Saudade", parceria inédita com Hugo & Guilherme que coloca o famoso "E tome forró!" para cantar com uma das duplas de destaque do sertanejo nacional.
Além da faixa, o projeto conta com a regravação de "Fica Amor", sucesso que já ultrapassa 240 milhões de visualizações no YouTube e que ganha videoclipe no dia 27, às 11h. Na sequência, no dia 29, também às 11h, será a vez da inédita "Hoje Eu Tô Doce", em ritmo de CountryBeat.
Todas as faixas estarão disponíveis nas plataformas digitais. Gravado no Space Flaney, em Goiânia (GO), o audiovisual reúne grandes nomes da música em uma noite especial. Além de Hugo & Guilherme, o projeto conta com participações de Gabriel Gava, Brenno & Matheus, VH & Alexandre, Nando Moreno e da dupla Fernando & Juciara.
Com 15 faixas, entre inéditas e regravações de grandes sucessos, "Alemão do Brasil – Ao Vivo em Goiânia" marca um novo momento na carreira do cantor, fortalecendo sua presença no cenário nacional por meio de novas parcerias e ampliando ainda mais seu alcance pelo país.
Confira a música: