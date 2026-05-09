Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

O cantor capixaba Alemão do Forró usou as redes sociais para desabafar após o ônibus da sua produção ser alvo de uma tentativa de furto em Rondonópolis, no Mato Grosso. O caso aconteceu depois de um show realizado na cidade. Werner Niero, conhecido artisticamente como Alemão do Forró, é natural de Linhares e um dos nomes mais conhecidos do forró no Espírito Santo.





Segundo o artista, criminosos tentaram levar o módulo do ônibus — peça considerada de alto valor de mercado — e acabaram danificando o veículo ao cortar diversos fios da estrutura elétrica. Por causa do prejuízo, a equipe precisou alterar a logística da viagem para conseguir chegar aos próximos compromissos da agenda. “Aluguei três, quatro carros aqui. Estamos indo para o show, mas não do jeito que eu queria”, contou.





O cantor afirmou que o transtorno afetou mais de 20 pessoas da equipe e que passou a madrugada tentando resolver o problema. “Por causa de uma pessoa, muda o itinerário de todo mundo”, desabafou.





Apesar do transtorno, Alemão do Forró disse que pretende manter os shows programados em cidades do Mato Grosso. “Não vou deixar esse fato tirar a alegria que eu estou de conhecer esse Estado”, afirmou, no vídeo.





O artista também aproveitou para alertar outros músicos e equipes sobre cuidados com veículos durante viagens. “Muito cuidado onde vai deixar o ônibus, porque isso pode acontecer em qualquer lugar.”



