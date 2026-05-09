Acidente mata motociclista e deixa homem que estava na garupa ferido em Linhares

Um acidente de moto matou um homem de 47 anos e deixou o garupa ferido no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (9). Nivaldo dos Santos Batista pilotava a motocicleta no momento da colisão. Imagens de câmeras de segurança mostram o instante em que a moto bate em um muro e, em seguida, o garupa é arremessado para a pista. O capacete da vítima se solta e para no meio da rua (veja o vídeo acima).
De acordo com apurações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o passageiro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rio Doce. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Militar e, em caso de retorno, o texto será atualizado.