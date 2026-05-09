Vasco sofre, mas se classifica para final da Libertadores de futebol de areia

O primeiro período começou pegado e de muitas trocas ofensivas, e o Vasco começou saindo atrás no placar pelo terceiro jogo consecutivo. O Sportivo Luqueño-PAR, que conta com jogadores de seleção brasileira, abriu o marcador nos minutos iniciais, com Rodrigo acertando um belo chute de longe no ângulo do goleiro Rafa Padilha. Tempo depois, falta na ponta esquerda para Breno Xavier cobrar. A joia capixaba não desperdiçou e igualou o placar, para a festa da torcida cruz-maltina na arena. Jordan ainda acertou a trave no último segundo do primeiro tempo, mas o jogo foi para o intervalo no 1 a 1.





No primeiro minuto do segundo tempo, Luquinhas apareceu pela esquerda e acertou um balaço aos gritos de "o Vasco é o time da virada". Na sequência, Jordan roubou a bola no meio da quadra e armou o chute potente para fazer o terceiro gol cruz-maltino. Porém, o Luqueño também chegou, com Velezmoro, que aproveitou o bate e rebate na área e estufou as redes. Mas, aos cinco minutos, a lei do ex aconteceu no jogo. Mauricinho, ex-Vasco, marcou de falta e não comemorou em respeito ao antigo clube. Mas Breno Xavier, de novo, apareceu. O camisa 11 aproveitou a sobra, arrastou, e finalizou de longe para desempatar. Faltando 10 segundo, Bokinha roubou a bola na intermediária e, com muita frieza, chapou no canto do goleiro para fechar o período em 5 a 3.





O terceiro tempo foi mais moroso e os dois times brigaram muito pela posse, mas com poucas chances claras de gol. As redes balançaram outra vez aos oito, quando Luquinhas anotou o doblete de falte. Porém, na sequência, Sixto Cantero diminuiu na saída de bola e Rodrigo fez o quinto, após bela triangulação. Faltando 48 segundos, Rodrigo cobrou falta da ponta esquerda e a bola passou raspando a trave, o que não foi suficiente para o time paraguaio tirar a classificação do Vasco para a final da Libertadores.