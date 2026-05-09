Vasco sofre, mas se classifica para final da Libertadores de futebol de areia

O Vasco garantiu a classificação para a final da Libertadores de futebol de areia. Enfrentando o Sportivo Luqueño-PAR, na tarde deste sábado, o Cruz-Maltino triunfou por 6 a 5 na partida válida pelo jogo único da semifinal da competição, disputada na praia de Itapuã, em Vila Velha. Breno Xavier (2), Luquinhas (2), Jordan e Bokinha marcaram pelo Vasco, que busca o a Glória Eterna pela quinta vez.
Como foi o jogo entre Vasco e Sportivo Luqueño-PAR?
O primeiro período começou pegado e de muitas trocas ofensivas, e o Vasco começou saindo atrás no placar pelo terceiro jogo consecutivo. O Sportivo Luqueño-PAR, que conta com jogadores de seleção brasileira, abriu o marcador nos minutos iniciais, com Rodrigo acertando um belo chute de longe no ângulo do goleiro Rafa Padilha. Tempo depois, falta na ponta esquerda para Breno Xavier cobrar. A joia capixaba não desperdiçou e igualou o placar, para a festa da torcida cruz-maltina na arena. Jordan ainda acertou a trave no último segundo do primeiro tempo, mas o jogo foi para o intervalo no 1 a 1.
No primeiro minuto do segundo tempo, Luquinhas apareceu pela esquerda e acertou um balaço aos gritos de "o Vasco é o time da virada". Na sequência, Jordan roubou a bola no meio da quadra e armou o chute potente para fazer o terceiro gol cruz-maltino. Porém, o Luqueño também chegou, com Velezmoro, que aproveitou o bate e rebate na área e estufou as redes. Mas, aos cinco minutos, a lei do ex aconteceu no jogo. Mauricinho, ex-Vasco, marcou de falta e não comemorou em respeito ao antigo clube. Mas Breno Xavier, de novo, apareceu. O camisa 11 aproveitou a sobra, arrastou, e finalizou de longe para desempatar. Faltando 10 segundo, Bokinha roubou a bola na intermediária e, com muita frieza, chapou no canto do goleiro para fechar o período em 5 a 3.
O terceiro tempo foi mais moroso e os dois times brigaram muito pela posse, mas com poucas chances claras de gol. As redes balançaram outra vez aos oito, quando Luquinhas anotou o doblete de falte. Porém, na sequência, Sixto Cantero diminuiu na saída de bola e Rodrigo fez o quinto, após bela triangulação. Faltando 48 segundos, Rodrigo cobrou falta da ponta esquerda e a bola passou raspando a trave, o que não foi suficiente para o time paraguaio tirar a classificação do Vasco para a final da Libertadores.
Outro resultado da semifinal
Além da partida entre Vasco e Sportivo Luqueño-PAR, outro jogo agitou a arena montada em Vila Velha, neste sábado. No jogo que abriu as semifinais, o Sampaio Corrêa superou o Dávila-CHI por 2 a 0 e se sagrou o primeiro finalista. A Bolívia Querida sofreu e esteve a frente no placar por um gol até o fim do jogo, quando Alisson apareceu para marcar a cravar a classificação do time maranhense em busca da Glória Eterna.
A tabela da Libertadores de futebol de areia 2025
03 de maio (domingo)
- 10h – Sportivo Luqueño-PAR 1 x 2 Ceilândia
- 12h – Guaviare-COL 5 x 8 Tito Drago-PER
- 14h – Desportivo Salud-BOL 7 x 2 Sportivo Cerrito-URU
- 16h – Sampaio Corrêa 7 x 1 Playas-EQU
- 18h – Guaicamacuto-VEN 4 x 5 Dávila-CHI
- 20h – Vasco 7 x 2 Argentino-ARG
04 de maio (segunda-feira)
- 10h – Tito Drago-PER 2 x 5 Sportivo Luqueño-PAR
- 12h – Guaviare-COL 4 (1 x 3) 4 Ceilândia
- 14h – Desportivo Salud-BOL 7 x 2 Playas-EQU
- 16h – Sportivo Cerrito-URU 1 x 3 Sampaio Corrêa
- 18h – Guaicamacuto-VEN 3 x 2 Argentino-ARG
- 20h – Dávila-CHI 2 x 7 Vasco
05 de maio (terça-feira)
- 10h – Sportivo Luqueño-PAR 8 x 3 Guaviare-COL
- 12h – Ceilândia 5 x 3 Tito Drago-PER
- 14h – Playas-EQU 3 x 11 Sportivo Cerrito-URU
- 16h – Sampaio Corrêa 7 x 6 Desportivo Salud-BOL
- 18h – Argentino-ARG 6 x 7 Dávila-CHI
- 20h – Vasco 8 x 5 Guaicamacuto-VEN
07 de maio (quinta-feira)
- 14h — Desportivo Salud-BOL 4 x 7 Sportivo Luqueño-PAR
- 16h — Sampaio Corrêa 10 x 4 Sportivo Cerrito-URU
- 18h— Ceilândia 3 x 6 Dávila-CHI
- 20h — Vasco 17 x 3 Tito Drago-PER
08 de maio (sexta-feira)
- 14h - Guaviare-COL 6 x 4 Playas-EQU
- 16h - Guaicamacuto-VEN 7 x 9 Argentino-ARG
- 18h - Tito Drago-PER 7 x 3 Desportivo Salud-BOL
- 20h - Sportivo Cerrito-URU 2 x 5 Ceilândia
09 de maio (sábado)
- 12h - Sampaio Corrêa 2 x 0 Dávila-CHI
- 14hh - Vasco 3 x 2 Sportivo Luqueño-PAR
- Disputas de 5º a 8º lugar
10 de maio (domingo)
- 12h - Dávila-CHI x Sportivo Luqueño-PAR
- 14h30 - Vasco x Sampaio Corrê