Real Noroeste conquista primeira vitória e segue vivo na Série D

Em primeira etapa marcada por faltas no meio de campo e intensidade, as equipes foram para os vestiários com placar empatado em 1 a 1. O Real Noroeste abriu o marcador no início da partida, quando João Bravo teve oportunidade na sobra de um escanteio e não desperdiçou. O gol do Porto veio no reta final do primeiro tempo, na marca dos 45 minutos, quando Cesinha cabeceou para o fundo da rede após Djalma ter cruzamento desviado.



