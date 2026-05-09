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Série D

Real Noroeste conquista primeira vitória e segue vivo na Série D

Time de Águia Branca derrotou o Porto-BA, neste sábado, na Bahia

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 18:21

Publicado em 

09 mai 2026 às 18:21
Real Noroeste
Porto SC
O Real Noroeste conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série D. Com gols de Rômulo e João Bravo, o time de Águia Branca venceu o Porto-BA na tarde deste sábado em Porto Seguro, no Agnaldo Bento. Até então, a equipe baiana não tinha sido derrotada em casa pela Série D.


Com o resultado, Real Noroeste permanece na última colocação do Grupo 12, mas somou três pontos ao único que já havia conquistado, tendo agora quatro pontos na sexta posição. Mesmo com a derrota, o Porto-BA permanece na segunda colocação, mas será ultrapassado por Rio Branco-ES ou Tombense, caso um dos dois vença, ou por ambos, caso a partida entre os dois termine empatada. As equipes, que jogam neste domingo, às 16h, têm oito pontos no momento, enquanto o Porto tem nove. Além disso, o Vitória-ES, na quinta colocação, também pode ultrapassar o Porto,visto que tem seis pontos e melhor saldo, e enfrenta o Democrata GV, também às 16h deste domingo.


Na sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Real Noroeste recebe o Rio Branco-ES no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, para partida que acontecerá às 17h do próximo sábado. Jogando novamente no Agnaldo Bento, em Porto Seguro, o Porto-BA encara o Vitória-ES às 16 do próximo sábado.


O jogo


Em primeira etapa marcada por faltas no meio de campo e intensidade, as equipes foram para os vestiários com placar empatado em 1 a 1. O Real Noroeste abriu o marcador no início da partida, quando João Bravo teve oportunidade na sobra de um escanteio e não desperdiçou. O gol do Porto veio no reta final do primeiro tempo, na marca dos 45 minutos, quando Cesinha cabeceou para o fundo da rede após Djalma ter cruzamento desviado.

Apesar de começar mais pacato do que o primeiro, o segundo tempo teve diversos lances periogosos, em maior parte favoráveis ao Porto. Depois de tentar com cruzamentos e bolas longas, a equipe baiana cedeu escanteio perto dos 22 minutos e o Real Noroeste não desperdiçou. Na cobrança, a finalização de Heytor forçou defesa milagrosa de Thiago Passos, que resultou em rebote nos pés de Rômulo, e gol para o Real. Na reta final do jogo, o Porto intensificou os ataques e levou perigo diversas vezes, com Diogo tendo as melhores oportunidades mas desperdiçando, com um cabeceio no travessão e uma tentativa de encobrir o goleiro frustrada.

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