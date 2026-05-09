Real Noroeste conquista primeira vitória e segue vivo na Série D

Com o resultado, Real Noroeste permanece na última colocação do Grupo 12, mas somou três pontos ao único que já havia conquistado, tendo agora quatro pontos na sexta posição. Mesmo com a derrota, o Porto-BA permanece na segunda colocação, mas será ultrapassado por Rio Branco-ES ou Tombense, caso um dos dois vença, ou por ambos, caso a partida entre os dois termine empatada. As equipes, que jogam neste domingo, às 16h, têm oito pontos no momento, enquanto o Porto tem nove. Além disso, o Vitória-ES, na quinta colocação, também pode ultrapassar o Porto,visto que tem seis pontos e melhor saldo, e enfrenta o Democrata GV, também às 16h deste domingo.
Na sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Real Noroeste recebe o Rio Branco-ES no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, para partida que acontecerá às 17h do próximo sábado. Jogando novamente no Agnaldo Bento, em Porto Seguro, o Porto-BA encara o Vitória-ES às 16 do próximo sábado.
O jogo