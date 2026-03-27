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Secretaria da Agricultura no ES vai ganhar novo comando com saída de Enio Bergoli

Secretaria da Agricultura no ES vai ganhar novo comando com saída de Enio Bergoli

É a segunda mudança no secretariado promovida por Ricardo Ferraço (MDB), que vai assumir o comando do Estado a partir da próxima quinta-feira (2)

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 14:04

Da esquerda para a a direita: Carlos Tesch, Ricardo Ferraço e Michel Tesch
Ricardo Ferraço (C) confirmou Carlos Tesch (E) como secretário de Agricultura e Michel Tesch (D) como subsecretário Crédito: Cid Costa

Após divulgar mudança no comando da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que vai assumir o comando do governo do Espírito Santo na próxima quinta-feira (2), após a saída de Renato Casagrande (PSB) para disputar as eleições deste ano, anunciou uma alteração na Secretaria de Agricultura.

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Enio Bergoli deixará o comando da pasta para participar das eleições deste ano, em busca de uma vaga de deputado federal no Congresso Nacional. Em seu lugar, entra Carlos Luiz Tesch Xavier, então subsecretário para Assuntos Administrativos.

"Convidei Carlos Tesch para ser o secretário de Estado da Agricultura. Servidor público de carreira, vai coordenar as políticas públicas voltadas aos agricultores e ao interior do Espírito Santo. Michel (Tesch, subsecretário de Estado de Desenvolvimento Rural) segue no time. Agradeço ao secretário Enio Bergoli e desejo muito sucesso na caminhada", afirmou Ferraço em uma publicação nas redes sociais.

Mais cedo, o vice-governador informou que convidou o enfermeiro Kim Barbosa, que atuava como subsecretário de Regulação do Acesso em Saúde, para assumir a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ele substituirá Tyago Hoffmann (PSB), que vai se desvincular da pasta na próxima terça-feira (31) para disputar uma vaga de deputado federal.

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