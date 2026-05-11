Homem é preso após agredir esposa grávida e ir atrás dela em hospital de Cachoeiro

Um homem de 34 anos foi preso na noite de domingo (10), suspeito de agredir e ameaçar a esposa grávida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, também de 34 anos, relatou a violência após procurar atendimento médico em um hospital particular no bairro Gilberto Machado.





De acordo com a PM, o suspeito estava alterado e tentava obter informações sobre a companheira na unidade de saúde. Funcionários do hospital informaram que a entrada dele foi restringida após a paciente relatar a situação de violência doméstica.





A mulher contou aos policiais que sofria ameaças psicológicas constantes e que, no domingo, foi segurada com força pelo braço e empurrada pelo companheiro, o que a levou a procurar atendimento médico. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.





Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por vias de fato. Como não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).