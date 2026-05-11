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Violência doméstica

Homem é preso após agredir esposa grávida e ir atrás dela em hospital de Cachoeiro

Publicado em

11 mai 2026 às 13:26

Um homem de 34 anos foi preso na noite de domingo (10), suspeito de agredir e ameaçar a esposa grávida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militara vítima, também de 34 anos, relatou a violência após procurar atendimento médico em um hospital particular no bairro Gilberto Machado.


De acordo com a PM, o suspeito estava alterado e tentava obter informações sobre a companheira na unidade de saúde. Funcionários do hospital informaram que a entrada dele foi restringida após a paciente relatar a situação de violência doméstica.


A mulher contou aos policiais que sofria ameaças psicológicas constantes e que, no domingo, foi segurada com força pelo braço e empurrada pelo companheiro, o que a levou a procurar atendimento médico. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por vias de fato. Como não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Laranjeiras

Motociclista morre em acidente com dois carros na Serra

Publicado em 11/05/2026 às 20:54
O motociclista morreu após bater com a cabeça no pino do reboque de um veículo, na Serra Vinicius Colini

Um motociclista de 21 anos morreu após se envolver em um acidente com dois carros no bairro Laranjeiras, na Serra, na noite desta segunda-feira (11).


Conforme apuração de Vinicius Colini, da TV Gazeta, que esteve no local, um dos carros seguia na pista da direita e o motociclista vinha atrás. O outro veículo, pertencente a uma empresa, seguia pela pista da esquerda.


O acidente teria acontecido no momento em que o carro que trafegava na pista esquerda trocou de faixa, fechando o motociclista, que se desequilibrou e, antes de ir ao chão, bateu com a cabeça no pino de reboque do veículo à frente.


Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Guarda Civil Municipal da Serra, à Polícia Militar e à Polícia Civil.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Acidente grave

Pedra se desprende de carreta e atinge ônibus na BR 259 em Colatina

Publicado em 11/05/2026 às 19:51

Uma colisão entre um ônibus e uma carreta que transportava pedra deixou ao menos cinco pessoas gravemente feridas, sendo que uma delas precisou ser intubada pela equipe médica. O acidente ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (11), na BR 259, no distrito de Baunilha em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. No coletivo estavam 43 colaboradores de uma pedreira que voltavam do trabalho.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pedra se desprendeu da carroceria de uma carreta e atingiu o coletivo. Equipes de resgate foram acionadas e o atendimento às vítimas. Ainda segundo a corporação, a batida ocorreu no km 5, na região conhecida como Curva do Mário Cassani, próximo ao trevo após o Posto da Reter.

A colisão deixou feridos algumas pessoas feridas e o trânsito precisou ser interditado Leitor/A Gazeta

O trânsito no trecho precisou ser interditado e houve lentidão na rodovia federal.


A Prefeitura de Colatina informou que, apesar de descrito como "escolar" na lataria, o coletivo não realizava o transporte estudantil e pertence a uma empresa privada – Aritur. A reportagem tenta contato e o espaço segue aberto para um posicionamento.


Conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, o motorista do caminhão disse que o acidente ocorreu após um problema mecânico, quando a quinta roda (componente metálico instalado na parte traseira do cavalo mecânico que permite o acoplamento seguro e a articulação de carretas e semirreboques), se quebrou.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Cão farejador

Armas de guerra e drogas são encontrados enterrados em Cachoeiro

Publicado em 11/05/2026 às 19:23

Um cão farejador encontrou armas de guerra e drogas dentro de um tonel enterrado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (11). A ação da Polícia Militar aconteceu após dois suspeitos armados serem vistos entrando em uma área de mata no bairro Elpídio Volpini, conhecido como Valão. A dupla fugiu ao ver os policiais, mas depois foi localizada e detida. 


Foram apreendidos um fuzil de calibre 5mm, uma metralhadora 9mm, mais de 130 munições, três carregadores para as armas e duas bandoleiras, além de R$ 720 e cerca de 10 quilos de cocaína e crack. Os suspeitos foram levados para a delegacia e a Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre seu encaminhamento.

Cão farejador encontrou armas e drogas escondidas em tonel enterrado em Cachoeiro
Cão farejador encontrou armas e drogas escondidas em tonel enterrado em Cachoeiro Montagem/A Gazeta | Polícia Militar
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Trânsito

Trecho da BR 101 será interditado para detonação de rochas em Anchieta

Publicado em 11/05/2026 às 19:13

Um trecho da BR 101 vai ficar totalmente interditado para detonação de rochas em Anchieta, Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (12). A paralisação deve ocorrer a partir das 14h e tem duração estimada de 20 minutos. Se necessário, o trânsito será liberado em sistema de pare e siga até a normalização.


A intervenção faz parte das obras de duplicação entre Anchieta e Iconha, no trecho entre os quilômetros 357,6 e 373,7 da rodovia, com conclusão prevista para o fim de 2026. Em caso de chuva ou mau tempo, a operação poderá ser adiada.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Ventania

Instituto emite alerta de ventos costeiros para 31 cidades capixabas

Publicado em 11/05/2026 às 18:39
Segundo o Imet, Vitória pode ser uma das cidades afetadas pelas rajadas 
 Gustavo Louzada/Arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso de ventos costeiros com perigo em potencial para todo o litoral do Espírito Santo e algumas cidades do interior. O comunicado é válido até 23h59 desta terça-feira (12).


Segundo o órgão, 31 cidades podem ser atingidas pelas rajadas de vento. Nestas condições, a orientação do INMET é entrar em contato, em caso de emergência, com a Defesa Civil pelo número 199.


Confira abaixo as cidades que podem ser afetadas: 

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Aracruz

  • Atílio Vivacqua

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Conceição da Barra

  • Domingos Martins

  • Fundão

  • Guarapari

  • Ibiraçu

  • Iconha

  • Itapemirim

  • Jaguaré

  • João Neiva

  • Linhares

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Mimoso do Sul

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Teresa

  • São Mateus

  • Serra 

  • Sooretama 

  • Vargem Alta

  • Viana 

  • Vila Velha 

  • Vitória

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Viu a Mel?

Cadelinha foge em Jardim da Penha e tutora pede ajuda para encontrá-la

Publicado em 11/05/2026 às 17:57
Tutora procura cadela Mel, que desapareceu nesta segunda-feira (11), em Jardim da Penha
Tutora procura pela cadela Mel, que desapareceu nesta segunda-feira (11), em Jardim da Penha Rosimeire dos Santos

Uma moradora do bairro Jardim da Penha, em Vitória, pede ajuda para encontrar a cadela de estimação, que fugiu de casa na manhã desta segunda-feira (11). Segundo a tutora, Rosemeire dos Santos, o animal tem medo de desconhecidos e se assustou com o novo profissional de banho e tosa que foi buscá-la. Ela e o funcionário tentaram impedir a fuga, porém a cachorra que atende por Mel não foi encontrada. 


A tutora, que é professora do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), contou que adotou a cachorrinha por meio de um projeto de uma amiga no município de Alegre, que resgatava animais. Mel se encontrava há dois anos nas ruas, sendo ameaçada de morte pelos moradores da região.


Ela contou ainda que, devido ao tempo nas ruas, Mel desenvolveu traumas e, por isso, fugiu ao não reconhecer o novo responsável pelo banho. Rosimere acredita que ela possa estar perto dos bairros Mata da Praia, República e Jardim da Penha. A tutora pede que entrem em contato pelo número (27) 98167-4581, caso localizem a cadelinha. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
No Dia das Mães

Mulher morre e condutor de moto fica ferido em acidente na BR 101 em Aracruz

Publicado em 11/05/2026 às 15:24
Acidente aconteceu na altura do km 192. Vitima morreu no local
Vítima de 44 anos foi arremessada para a pista após caminhonete atingir a traseira da motocicleta Montagem | A Gazeta

Uma mulher de 44 anos morreu em um acidente envolvendo uma moto, um carro e uma caminhonete no km 192 da BR 101, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo, no domingo (10). Emanuelle Freitas Dias Nunes estava na garupa da motocicleta no momento da colisão. O piloto ficou ferido e foi socorrido.


Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto seguia em velocidade reduzida quando uma caminhonete Chevrolet S10 bateu na traseira do veículo, uma Yamaha Fazer.


Ainda de acordo com a PRF, o motorista da caminhonete tentou desviar para a esquerda, mas não conseguiu evitar o impacto. Com a batida, o piloto e a passageira da moto foram arremessados.


Emanuelle, que estava na garupa, acabou sendo atingida pelo Chevrolet Meriva que seguia logo atrás e não conseguiu parar a tempo. Ela morreu no local. O motociclista foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado.


Os condutores da caminhonete e do Meriva permaneceram no local e realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. 


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Na ES 358

Jovem morre após colisão com cerca em estrada de Linhares

Publicado em 11/05/2026 às 14:46
Vítima foi levada ao Hospital Rio Doce, mas teve a morte confirmada pelo SML
Julia Reis da Silva pilotava uma motocicleta Yamaha quando, ao fazer uma curva, colidiu em uma estaca de madeira às margens da rodovia Montagem | A Gazeta

Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um acidente de moto na ES 358, a estrada que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, região Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu nesse domingo (10). De acordo com a Polícia Militar, Julia Reis da Silva pilotava uma motocicleta Yamaha quando, ao fazer uma curva, colidiu em uma estaca de madeira às margens da rodovia.


A jovem foi socorrida e levada para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pelo Serviço Médico Legal (SML) do município e o corpo foi encaminhado para a necropsia.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se as causas do acidente serão investigadas e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Na ES 482

Professor de libras morre em acidente de moto em rodovia de Cachoeiro

Publicado em 11/05/2026 às 13:18

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (11) em um acidente na Rodovia Engenheiro Fabiano Viváqua (ES 482), na altura do bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada por familiares como Marcelo Alves de Castro, de 44 anos. Ele era professor de libras e morava na cidade.


Segundo informações repassadas por populares à Polícia Militar, o pneu traseiro da motocicleta teria furado no momento em que Marcelo tentava realizar uma ultrapassagem. Com isso, ele perdeu o controle da direção, caiu e bateu a cabeça no chão.

Motociclista morre em acidente em rodovia de Cachoeiro
Motociclista morre em acidente em rodovia de Cachoeiro Mariana Couto

A vítima seguia no sentido Safra - Cachoeiro de Itapemirim. Uma irmã de Marcelo esteve no local e informou que ele atuava como professor de libras em Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito no trecho chegou a operar em sistema de pare e siga, mas foi totalmente liberado por volta das 12h30.


A perícia da Polícia Científica foi acionada e informou que a ocorrência ainda estava em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.


*Com informações da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Morto por encapuzados

Jovem é assassinado a tiros dentro da casa do sogro em Conceição da Barra

Publicado em 11/05/2026 às 13:07
Luiz Fernando Lima Dias, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Testemunhas contaram à Polícia Militar que vários suspeitos encapuzados arrombaram o portão da residência e atiraram diversas vezes contra a vítima Montagem | A Gazeta

Um jovem de 24 anos, identificado como Luiz Fernando Lima Dias, foi morto a tiros dentro da casa do sogro no bairro Sayonara, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no domingo (10).


Segundo testemunhas, vários suspeitos encapuzados arrombaram o portão da residência e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Após o ataque, os criminosos fugiram.

Luiz Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo do jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde será necropsiado antes de ser liberado aos familiares.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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