Advogado que atirou com arma de airsoft em bar de Vitória é preso por ameaçar esposa

O advogado Wolmir José Rodrigues Filho, de 50 anos, foi preso suspeito de ameaçar a esposa dentro de casa no bairro Jardim da Penha, em Vitória, no último sábado (9). Ele é o mesmo homem que já havia sido autuado após atirar com uma arma de airsoft em clientes de um bar na Capital, em dezembro de 2024.





A esposa do advogado, de 38 anos, relatou aos policiais militares que informou ao marido que pretendia deixar a residência e encerrar o relacionamento. Segundo a vítima, após a conversa, o homem passou a ameaçá-la. Com medo de ser agredida, a mulher começou a pedir socorro e quebrou alguns copos dentro de casa.





Ainda conforme relarto da vítima, o advogado costuma ficar agressivo quando consome bebbida alcoólica e faz chantagens emocionais. Ela também afirmou que já havia sofrido agressões físicas anteriores praticadas pelo marido.





O casal foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde prestou depoimento. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Wolmir foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação. A seccional Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) também foi procurada, mas não havia se pronunciado até a publicação desta matéria.