Advogado que atirou com arma de airsoft em bar de Vitória é preso por ameaçar esposa

O advogado Wolmir José Rodrigues Filho, de 50 anos, foi preso suspeito de ameaçar a esposa dentro de casa no bairro Jardim da Penha, em Vitória, no último sábado (9). Ele é o mesmo homem que já havia sido autuado após atirar com uma arma de airsoft em clientes de um bar na Capital, em dezembro de 2024.
A esposa do advogado, de 38 anos, relatou aos policiais militares que informou ao marido que pretendia deixar a residência e encerrar o relacionamento. Segundo a vítima, após a conversa, o homem passou a ameaçá-la. Com medo de ser agredida, a mulher começou a pedir socorro e quebrou alguns copos dentro de casa.
Ainda conforme relarto da vítima, o advogado costuma ficar agressivo quando consome bebbida alcoólica e faz chantagens emocionais. Ela também afirmou que já havia sofrido agressões físicas anteriores praticadas pelo marido.
O casal foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde prestou depoimento. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Wolmir foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação. A seccional Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) também foi procurada, mas não havia se pronunciado até a publicação desta matéria.
Preso por atirar em clientes de bar
Em dezembro de 2024, também em Jardim da Penha, Wolmir foi preso após usar uma arma de airsoft para atirar contra frequentadores de um bar. A réplica de arma de fogo, utilizada em jogos que simulam operações militares, dispara projéteis não letais, mas deixou ao menos três pessoas feridas.
Segundo relatos de pessoas que estavam próximas ao bar, situado na Rua do Canal, o advogado já havia utilizado a arma durante a manhã, mas parou quando uma viatura da Polícia Militar chegou ao local. Segundo os donos do estabelecimento, ele era morador da casa ao lado e ameaçou os funcionários, atingindo-os com spray de pimenta.
Uma jovem de 25 anos, cliente do bar, estava na calçada e foi atingida na nuca durante os disparos. Além dela, um amigo e um funcionário do bar ficaram feridos. Um carro também foi atingido.
Na ocasião, Wolmir foi autuado e liberado em audiência de custódia, mas voltou a ser preso depois de descumprir medidas cautelares por se aproximar de funcionários do bar. Depois, acabou liberado novamente.