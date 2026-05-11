Dois homens são presos suspeitos de furtar trilhos de trem em Cachoeiro

Dois homens, de 53 e 41 anos, foram presos na noite de domingo (10), suspeitos de furtar trilhos de trem no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após o caminhão usado para transportar a estrutura ser flagrado na ES 164.





Segundo a Polícia Militar, o crime foi descoberto após uma denúncia anônima. Os militares foram até o local e, durante a abordagem, o passageiro do veículo jogou uma bolsa preta às margens da rodovia. Dentro dela, os policiais encontraram um revólver calibre .38 municiado e um pino de cocaína.





Na carroceria do caminhão também havia dois cilindros de oxigênio industrial. Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos confessou participação nos furtos e relatou que retirou os trilhos com a ajuda de outras pessoas.





Ele também apontou um homem que seria o receptador dos materiais furtados. O suspeito foi localizado, negou participação no crime, mas acabou detido e encaminhado à delegacia junto com o material apreendido. O caminhão e a carga foram removidos para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).





A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O homem de 41 anos também foi autuado por posse de drogas para consumo próprio. Ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).