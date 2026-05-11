Empresas de ônibus do ES rodam com até 100% da frota acima da idade de uso permitida

Confira o que apontou a auditoria:

Expressa Transportes: 100% da frota acima de 13 anos

Minastur: 100% dos ônibus com mais de 13 anos de fabricação



Viação São Gabriel: Dos 15 veículos, 14 (93%) excedem na idade



Viação São Roque: 80% da frota está fora do limite de idade



Viação Sudeste: 70% da frota (72 veículos) acima de 13 anos, incluindo oito ônibus com mais de 30 anos e o veículo mais velho do sistema, de 37 anos.



Viação Pretti: 68% da frota acima do limite de idade



Expresso Aracruz: 67% dos ônibus com mais de 13 anos



Viação Joana D’Arc: Dos 12 veículos, oito (67%) estão acima do limite



Viação Alvorada: 59% da frota acima de 13 anos



Cordial Transportes: 58% da frota com mais de 13 anos

Real Ita: 48% dos veículos excedem o limite de idade





A idade da frota não foi o único problema identificado na auditoria. No levantamento do Tribunal de Contas, também foram constatados 51 veículos operando com o certificado do cronotacógrafo vencido. Popularmente chamado apenas de tacógrafo, o aparelho f unciona como uma “caixa-preta” dos veículos. É um dispositivo de registro contínuo que mede e grava dados importantes, como velocidade, distância percorrida e tempos de direção e descanso dos motoristas.





Houve também problemas específicos identificados na Cordial (para-brisa trincado) e na Alvorada (canais de comunicação desatualizados). Dessas 11 empresas, apenas a Joana D'Arc se limita às questões relacionadas ao tempo de fabricação dos ônibus.





Em outras operadoras, a auditoria observou irregularidades distintas. Na Viação Marilândia, embora a frota esteja dentro do limite de idade, dois veículos apresentavam certificado de equipamento de segurança (cronotacógrafo) vencido.



