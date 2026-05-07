Falta de acessibilidade faz idosa ter de se arrastar para sair de casa em Vitória

Na comunidade de Jaburu, em Vitória, Dona Dila passou a descer o caminho até a rua principal arrastando o próprio corpo. Aos 70 anos, com artrose nos dois joelhos, doença que surgiu nos últimos anos, ela já não consegue subir e descer a principal escadaria da comunidade sem sentir fortes dores.





O caminho que antes percorria de olhos fechados, como lembra, hoje só é possível graças À muleta e aos remédios, que, segundo afirma, a deixam “meio dopada”. “Eu desço arrastando, não tem como descer em pé”, relata.





A situação vivida por Dona Dila não é isolada. Composto pelas comunidades de Itararé, Jaburu, Bairro da Penha, Bonfim, Engenharia, Consolação, Floresta, Gurigica e São Benedito, o Território do Bem reúne um conjunto de becos e escadarias formado ao longo de décadas de ocupação, que hoje funciona como barreira ao acesso a direitos básicos. Problema que faz moradores se mobilizarem e pedirem melhorias de acessibilidade e mobilidade na região.





Para conseguir buscar o neto na creche, no bairro João Bandeira, Dona Dila abandonou os degraus e passou a usar um atalho improvisado: uma trilha de barro aberta entre pedras, sem pavimentação, sem iluminação e sem qualquer garantia de segurança. Em um dos pontos, precisa se arrastar sobre uma pedra alta para seguir caminho até a rua principal da comunidade.





De acordo com ela, o cenário se agrava pois o trecho é tomado por entulho, tábuas e mato alto. “Pode ter até escorpião. É uma nojeira”, diz.





Em dias de chuva, o trajeto fica ainda mais perigoso, e Dila prefere não sair de casa. À noite, quando precisa ir à igreja, a travessia é feita no escuro, guiada pela própria fé, como descreve: “Jesus vai me trazendo, eu vou subindo”.