'Ele se esfregava no meu corpo': processos por assédio sexual disparam no ES

“Ele se esfregava no meu corpo." O relato faz parte de um acórdão histórico julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), no Espírito Santo, em 2023. Uma funcionária denunciou uma série de episódios de assédio sexual no ambiente de trabalho, envolvendo um superior hierárquico.





Segundo a decisão, as situações iam de comentários e toques sem consentimento a episódios mais graves. Em um deles, ela contou que foi encostada contra a parede e ouviu: “Sinto muito tesão por você. Vou fazer coisas com você que você nem imagina ser possível”. Em outro momento, relatou que o agressor chegou a encostar o corpo nela e sussurrar palavras de cunho sexual no seu ouvido.





O processo também descreve comportamentos recorrentes no dia a dia de trabalho, como abordagens físicas e comentários constrangedores. Em um dos relatos, o agressor teria chegado a pegar uma peça íntima feminina comprada pela vitíma e fazer comentários de conotação sexual.





A Justiça reconheceu o assédio sexual e apontou que os episódios aconteciam de forma repetida, muitas vezes sem testemunhas. A empresa, segundo a decisão, tinha conhecimento das situações, mas não tomou medidas efetivas para impedir os abusos.





Casos como esse ajudam a explicar um cenário que vem crescendo no Espírito Santo. Dados do TRT-17 mostram que o número de processos por assédio sexual no ambiente de trabalho aumentou mais de 20 vezes nos últimos anos, passando de 45, em 2020, para 977, em 2025.





O aumento se torna mais evidente a partir de 2023, quando os registros começaram a crescer rapidamente. Naquele ano, foram 427 ações, número que subiu para 671 em 2024 e quase chegou a mil no ano passado.





Enquanto isso, os casos de assédio moral apresentaram tendência diferente. Começaram mais altos no início da série histórica — 620 em 2020 e 653 em 2021 — e caíram nos anos seguintes, chegando a 122 em 2024, antes de voltar a subir para 190 em 2025.