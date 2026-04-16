Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES

Os cartórios de Registro Civil do Espírito Santo passaram a oferecer uma plataforma digital que permite o reconhecimento de paternidade pela internet. A ferramenta também possibilita que mães iniciem, de forma on-line, o processo de investigação de paternidade, para facilitar o acesso a um direito fundamental, com a redução de barreiras burocráticas.





No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, o número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna — cenário que impacta o direito à identidade e o acesso a benefícios sociais, herança, pensão alimentícia e políticas públicas.





Disponível na plataforma oficial dos Cartórios de Registro Civil (paternidade.registrocivil.org.br), o serviço permite que todo o procedimento seja feito on-line, do início à conclusão, sem necessidade de deslocamento até uma unidade física. A proposta é dar mais agilidade ao processo e facilitar a regularização do vínculo familiar.





Uma das principais inovações é a possibilidade de a mãe indicar digitalmente o suposto pai da criança. A partir disso, o cartório encaminha o caso para análise e, quando necessário, ao Judiciário.





Segundo a vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo, Fabiana Aurich, a digitalização representa um avanço no acesso a esse direito. “Ao tornar o procedimento mais simples, os cartórios ajudam a diminuir o número de crianças sem o nome do pai e a fortalecer os vínculos familiares”, afirma.