Estudo inédito na Ufes procura cães voluntários para 'farejar' câncer

Além de buscar novas formas de diagnóstico para câncer e tuberculose, a pesquisa aposta em uma abordagem considerada inédita no mundo: a utilização de cães para detectar a esquistossomose, conhecida popularmente como barriga d'água, por meio da identificação de padrões de odor.





A proposta também é pioneira ao unir o trabalho dos animais à espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS, na sigla em inglês), tecnologia que funciona como uma “leitura química por luz” e ainda é pouco utilizada na medicina humana para fins diagnósticos. Desenvolvida pela equipe da Ufes há quase uma década, a técnica projeta uma luz invisível na amostra de urina e lê, de forma imediata, as respostas químicas presentes no material.





Conforme Carlos Graeff, a ideia não é levar cães para atuar diretamente em postos de saúde ou hospitais. O objetivo é que os animais atuem em ambiente controlado, dentro do laboratório, enquanto as amostras sejam coletadas em unidades de saúde ou até mesmo nas residências dos pacientes e encaminhadas para análise.





Ainda segundo o professor, o objetivo é desenvolver uma estratégia de triagem simples, segura e de baixo custo que, futuramente, possa auxiliar o sistema público de saúde, especialmente em locais com pouco acesso a exames complexos.





O estudo reúne pesquisadores, professores, médicas e médicos veterinários, estatísticas e estatísticos e estudantes de diferentes áreas do conhecimento da Ufes e de outras universidades brasileiras, como a Estadual de Campinas (Unicamp), a Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Federal de Sergipe (UFS).





A iniciativa também conta com parcerias internacionais com universidades de Portugal, da Austrália e da Nova Zelândia.





A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/Ufes, pelo Hucam/Ufes e pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Animais (Ceua/Ufes), além de seguir as normas brasileiras para pesquisas com seres humanos e animais. Todo o projeto é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).