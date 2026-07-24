Atividade física nas férias: veja como continuar ativo durante o período de descanso

Pequenas atividades durante as férias ajudam a manter o corpo ativo Crédito: Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock

Julho costuma trazer uma mudança no ritmo do dia a dia. Entre viagens, passeios e momentos de lazer, é comum que compromissos habituais fiquem em segundo plano, inclusive a prática de atividade física. Em vez de abandonar completamente os treinos, adaptar a rotina ao período pode ser uma forma mais eficiente de manter a constância e facilitar a retomada depois do recesso.

Segundo Rafael Uliani, formado em Ciências do Esporte, ex-atleta e CPO da ZiYou, empresa especializada em tecnologias de performance e bem-estar, o principal desafio não está na perda de condicionamento físico, mas na quebra do hábito.

“As férias costumam romper completamente a rotina. A atividade física ainda está muito associada a horários fixos e compromissos bem definidos. Quando essa estrutura desaparece, muitas pessoas interpretam esse período como uma pausa total dos hábitos, quando, na verdade, poderiam apenas adaptar a forma como se movimentam”, explica.

Interrupção da rotina pesa mais do que a perda física

De acordo com o especialista, uma interrupção curta dificilmente causa grandes impactos físicos para a maioria das pessoas. No entanto, permanecer várias semanas sem qualquer atividade aumenta as chances de abandonar a rotina de vez. Além disso, a falta de movimento pode reduzir a disposição, comprometer o bem-estar emocional e aumentar a sensação de ansiedade.

Embora o condicionamento físico comece a diminuir gradualmente após dias ou semanas de inatividade, esse processo varia conforme fatores como idade, histórico de treinos e nível de preparo físico. Para Rafael Uliani, o aspecto comportamental continua sendo o mais importante. “Quanto maior a pausa, maior a tendência de transformar uma interrupção temporária em abandono da rotina”, alerta.

Como manter o corpo em movimento durante as férias

Uma das principais recomendações para quem pretende aproveitar as férias sem perder o hábito é abandonar a ideia de manter exatamente o mesmo ritmo de treinos do restante do ano. Em vez disso, o ideal é estabelecer metas mais simples e compatíveis com o momento.

“Quando o exercício se adapta ao contexto da pessoa, e não o contrário, a prática se torna muito mais consistente e sustentável. Caminhar, fazer um treino de quinze ou vinte minutos ou praticar outra atividade física já ajuda a manter o hábito e facilita a retomada depois das férias”, afirma o profissional.

Outra estratégia é incorporar o movimento às próprias atividades de lazer . Caminhar para conhecer novos lugares, nadar, pedalar, brincar ao ar livre com a família ou aproveitar parques e trilhas são formas de manter o corpo ativo sem comprometer o descanso.

Segundo o especialista, preservar algum nível de atividade física durante as férias também favorece a qualidade do sono, melhora o humor, aumenta a disposição e reduz a sensação de recomeço quando chega a hora de voltar à rotina.

Passeios a pé, pedaladas e momentos ao ar livre são alternativas para continuar ativo nas férias Crédito: Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

Estratégias para evitar o efeito “volto em agosto”

A seguir, veja cinco estratégias simples para manter o hábito de se exercitar durante as férias!

1. Deixe de lado o pensamento do “tudo ou nada”

Não é preciso manter o mesmo volume de treinos das semanas de trabalho. O mais importante é continuar se movimentando.

2. Estabeleça metas realistas

Treinos curtos, caminhadas ou outras atividades já são suficientes para preservar o hábito durante as férias .

3. Aproveite o lazer para se movimentar

Passeios a pé, bicicleta, praia, piscina, trilhas e brincadeiras ao ar livre ajudam a manter o corpo ativo naturalmente.

4. Preserve uma rotina mínima

Reservar alguns minutos do dia para qualquer atividade física facilita o retorno aos treinos após as férias.

5. Priorize a constância

Rafael Uliani reforça que manter algum nível de atividade facilita a retomada após o período de descanso . “Quando a pessoa continua se movimentando, mesmo que por menos tempo, a retomada acontece de forma muito mais natural e com menor sensação de recomeço”, conclui.