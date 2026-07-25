PSB oficializa em convenção candidatura de Casagrande ao Senado

Em convenção realizada na manhã deste sábado (25) no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, o PSB oficializou a candidatura do ex-governador Renato Casagrande ao Senado Federal nas eleições do dia 4 de outubro.





O evento consolidou a chapa majoritária e as candidaturas proporcionais da legenda, com a oficialização do apoio à candidatura de Ricardo Ferraço (MDB) ao cargo de governador, reforçando a aliança política para a continuidade do projeto iniciado por Casagrande no governo no Espírito Santo.





Durante a convenção, também foram definidos os nomes das candidaturas proporcionais, lançando chapa cheia. Foram apresentados inicialmente 32 nomes para deputado estadual e 12 para deputado federal, mais do que o limite de candidatos que a legislação permite que um partido lance.





Para definir a lista final, o partido comandando por Alberto Gavini realizou uma reunião no início da tarde. O PSB decidiu que vai lançar 20 candidatos a deputado estadual e 11 candidatas a deputada estadual. Para federal, serão quatro mulheres e sete homens.





Os nomes dos suplentes de Casagrande também não foram definidos. Segundo o ex-governador, isso será escolhido nas próximas semanas, com as negociações partidárias, visando a buscar um equilíbrio na composição da chapa com os aliados.





Durante discurso no evento, Casagrande, que já foi senador de 2006 a 2010, destacou a importância de eleger uma bancada forte para apoiar a gestão estadual e defender o Espírito Santo no Congresso Nacional.





A oficialização teve apoio e presença de representante de diversos partidos aliados, como do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato ao governo do Espírito Santo. Também declarou apoio à candidatura tanto de Casagrande como de Ferraço a ex-senador Rose de Freitas (MDB), pré-candidata ao Senado.





Ferraço, eleito vice-governador de Casagrande em 2022, começou seu discurso cumprimentando as mulheres, em especial a ex-senadora Rose de Freitas. O governador destacou que “lugar de mulher é onde ela deseja estar” e firmou compromisso de combater a violência contra as mulheres no Estado.





Ferraço reforçou ainda solidez da parceria entre ele e Casagrande, afirmando que "a confiança é um sentimento insubstituível" e que se sente honrado em dar continuidade à obra liderada pelo ex-governador.





“Tenho muito orgulho de ser o pré-candidato que vai liderar a obra de Casagrande. Vou manter os mesmos valores, os mesmos princípios e continuar governando o Espírito Santo com decência, honestidade e muita capacidade de diálogo e respeito”, frisou.





Casagrande, por sua vez, reiterou sua confiança integral na lealdade e na capacidade técnica de Ferraço para assumir o comando do Executivo estadual.