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Eleições 2026

PSB oficializa em convenção candidatura de Casagrande ao Senado

Convenção realizada neste sábado (25) lançou também os nomes do partido a deputado estadual e a deputado federal

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 14:45

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 jul 2026 às 14:45
Convenção do PSB confirma candidatura de Casagrande ao Senado
Casagrande ao lado de Ricardo Ferraço (MDB), que terá candidatura apoiada pelo PSB Rodrigo Zaca

Em convenção realizada na manhã deste sábado (25) no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, o PSB oficializou a candidatura do ex-governador Renato Casagrande ao Senado Federal nas eleições do dia 4 de outubro.


O evento consolidou a chapa majoritária e as candidaturas proporcionais da legenda, com a oficialização do apoio à candidatura de Ricardo Ferraço (MDB) ao cargo de governador, reforçando a aliança política para a continuidade do projeto iniciado por Casagrande no governo no Espírito Santo.


Durante a convenção, também foram definidos os nomes das candidaturas proporcionais, lançando chapa cheia. Foram apresentados inicialmente 32 nomes para deputado estadual e 12 para deputado federal, mais do que o limite de candidatos que a legislação permite que um partido lance. 


Para definir a lista final, o partido comandando por Alberto Gavini realizou uma reunião no início da tarde. O PSB decidiu que vai lançar 20 candidatos a deputado estadual e 11 candidatas a deputada estadual. Para federal, serão quatro mulheres e sete homens.


Os nomes dos suplentes de Casagrande também não foram definidos. Segundo o ex-governador, isso será escolhido nas próximas semanas, com as negociações partidárias, visando a buscar um equilíbrio na composição da chapa com os aliados. 


Durante discurso no evento, Casagrande, que já foi senador de 2006 a 2010, destacou a importância de eleger uma bancada forte para apoiar a gestão estadual e defender o Espírito Santo no Congresso Nacional. 


A oficialização teve apoio e presença de representante de diversos partidos aliados, como do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato ao governo do Espírito Santo. Também declarou apoio à candidatura tanto de Casagrande como de Ferraço a ex-senador Rose de Freitas (MDB), pré-candidata ao Senado. 


Ferraço, eleito vice-governador de Casagrande em 2022, começou seu discurso cumprimentando as mulheres, em especial a ex-senadora Rose de Freitas. O governador destacou que “lugar de mulher é onde ela deseja estar” e firmou compromisso de combater a violência contra as mulheres no Estado.


Ferraço reforçou ainda solidez da parceria entre ele e Casagrande, afirmando que "a confiança é um sentimento insubstituível" e que se sente honrado em dar continuidade à obra liderada pelo ex-governador. 


“Tenho muito orgulho de ser o pré-candidato que vai liderar a obra de Casagrande. Vou manter os mesmos valores, os mesmos princípios e continuar governando o Espírito Santo com decência, honestidade e muita capacidade de diálogo e respeito”, frisou.


Casagrande, por sua vez, reiterou sua confiança integral na lealdade e na capacidade técnica de Ferraço para assumir o comando do Executivo estadual.

Defesas no Senado

Convenção do PSB confirma candidatura de Casagrande ao Senado
Convenção do PSB confirma candidatura de Casagrande ao Senado Leticia Orlandi

Na fala aos correligionários, Renato Casagrande enfatizou que sua atuação no Senado será pautada por problemas reais da população, afastando-se de disputas meramente ideológicas. 


"Quero lutar por assuntos e problemas reais do povo capixaba. Duplicação de via, ferrovia, investimento nos municípios... A gente está assistindo a muita gente só focar em ideologia. Mas a vida real das pessoas, muitas vezes, a gente não vê essa discussão", afirmou.


Ele defendeu que o Estado alcançou um protagonismo diferenciado ao substituir o conflito pelo diálogo e que pretende levar esse modelo de equilíbrio para o plano federal. 


Entre suas propostas para o mandato de senador, citou a busca por transparência nas emendas parlamentares e o aprofundamento do debate sobre uma reforma do Judiciário.

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