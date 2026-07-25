Tipos de câmbio: entenda as diferenças e como escolher a melhor opção

Manual, automático, CVT, DCT, DSG… Esses nomes e siglas podem assustar e confundir muita gente na hora de comprar um carro. Todos são tipos de câmbio – ou transmissão –, uma das partes mais importantes e que é responsável por transferir a potência do motor para as rodas conforme a velocidade do veículo. Por isso, saber diferenciar as variações e os cuidados exigidos por cada uma é essencial para os motoristas.





Existem, basicamente, quatro tipos de câmbio que são mais comuns no mercado: manual, automático tradicional, CVT e automatizado. As diferenças entre eles estão, de forma geral, relacionadas à forma como cada um realiza a troca de marchas, mas as opções também variam quanto a dificuldade e custo de manutenção, o consumo de combustível e outros fatores.





Pensando nisso, Motor A Gazeta consultou especialistas do setor automotivo para entender como funcionam os principais tipos de transmissão automotiva, qual é mais confiável e quais cuidados eles exigem. Confira: