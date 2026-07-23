BMW R 12 G/S ganha nova opção de cor preta

O conjunto oferece uma experiência de pilotagem característica da BMW Motorrad, com respostas consistentes e a personalidade única do motor boxer, reconhecido especialmente pelo equilíbrio e comportamento dinâmico. Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), a R 12 G/S tem preço sugerido de R$ 103.900.
Lançamentos e acessórios
A Triumph Motorcycles participa do “Capital Moto Week 2026”, de 23 de julho a 1º de agosto no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, levando ao maior festival de motociclismo da América Latina seus principais lançamentos e uma programação especial para os apaixonados por motos.
Entre os destaques, estão as novas Tiger Alpine e Desert Edition, referências em esportividade e versatilidade para o mototurismo, além da renovada família 400, composta por Speed 400, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, Tracker 400 e Thruxton 400.
Já a linha 660, recentemente atualizada com mais potência, traz novos grafismos e um pacote tecnológico mais completo. A marca levou também ao festival sua linha de roupas e acessórios, que combina estilo e funcionalidade e representa o “lifestyle” da Triumph.
Frenagem como ponto fundamental
A fabricante chinesa CFMoto assinou acordo de parceria estratégica de longo prazo com a italiana Brembo para desenvolver sistemas de frenagem destinados às futuras motos de média e alta cilindrada da marca, reforçando a aposta no segmento premium.
Segundo a CFMoto, a parceria permitirá desenvolver soluções específicas para as futuras gamas. A montadora chinesa tentará consolidar sua presença em segmentos de maior desempenho, incluindo motos adventure, naked, sport touring e esportivas de elevada cilindrada.
A frenagem é considerada um dos elementos mais determinantes no comportamento dinâmico de uma motocicleta, sobretudo em modelos mais potentes e pesados. E fatores como resposta das pinças, calibração do sistema antibloqueio (ABS) e consistência do desempenho são apontados pelos usuários com fatores essenciais para uma pilotagem segura. (colaborou a revista eletrônica “Andar de Moto”).
Sempre na moda
A indústria de bicicletas instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 30.475 unidades em junho. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o volume representa alta de 2,3% em relação a maio e de 0,6% na comparação com junho do ano passado.
Com esse resultado, a categoria consolidou-se como a terceira mais fabricada no PIM, respondendo por 20,9% de toda a produção. No levantamento de junho, a MTB (Mountain Bike) liderou a produção, com 12.228 unidades fabricadas, equivalente a 40,1% do volume total do mês.