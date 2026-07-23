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Vestida de preto

BMW R 12 G/S ganha nova opção de cor preta

Inspirada na lendária R 80 G/S, novo modelo resgata a conexão histórica com o nascimento da família de modelos

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 15:35

Públicado em 

23 jul 2026 às 15:35
Agência Flashmotors

Colunista

Agência Flashmotors Agência Flashmotors
MM foto A BMW R 12 GS nova opção de cor preta.jpg
 Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), a R 12 G/S tem preço sugerido de R$ 103.900 Divulgação/BMW Motorrad
*Por Edmundo Dantas

A BMW Motorrad apresenta ao público brasileiro a nova opção de cor preta da R 12 G/S, modelo que combina a essência clássica da família GS com tecnologias avançadas de segurança e pilotagem. Inspirada na lendária R 80 G/S, a nova R 12 G/S resgata a conexão histórica com o nascimento da família de modelos, tendo como resultado uma motocicleta de personalidade, com visual clássico e vocação aventureira.

A nova opção na cor preta reforça o caráter robusto do modelo, ampliando seu apelo para motociclistas que buscam uma motocicleta clássica, autêntica e conectada à tradição da BMW Motorrad. Equipada com o tradicional motor boxer de 1.170 cm³, a R 12 G/S entrega 109 cavalos a 7 mil rpm e 11,7 kgfm de torque a 6.500 rpm, associado ao câmbio manual de 6 marchas e transmissão final por eixo cardã.

O conjunto oferece uma experiência de pilotagem característica da BMW Motorrad, com respostas consistentes e a personalidade única do motor boxer, reconhecido especialmente pelo equilíbrio e comportamento dinâmico. Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), a R 12 G/S tem preço sugerido de R$ 103.900. 


Lançamentos e acessórios

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MM foto C Triumph Trident 660 (1).jpg Divulgação/Triumph

A Triumph Motorcycles participa do “Capital Moto Week 2026”, de 23 de julho a 1º de agosto no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, levando ao maior festival de motociclismo da América Latina seus principais lançamentos e uma programação especial para os apaixonados por motos. 


Entre os destaques, estão as novas Tiger Alpine e Desert Edition, referências em esportividade e versatilidade para o mototurismo, além da renovada família 400, composta por Speed 400, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, Tracker 400 e Thruxton 400.


Já a linha 660, recentemente atualizada com mais potência, traz novos grafismos e um pacote tecnológico mais completo. A marca levou também ao festival sua linha de roupas e acessórios, que combina estilo e funcionalidade e representa o “lifestyle” da Triumph. 

Frenagem como ponto fundamental

MM foto B linha produção de bicicletas no PIM (2).jpg
Parceria permitirá desenvolver soluções específicas para as futuras gamas da CFMoto Divulgação

A fabricante chinesa CFMoto assinou acordo de parceria estratégica de longo prazo com a italiana Brembo para desenvolver sistemas de frenagem destinados às futuras motos de média e alta cilindrada da marca, reforçando a aposta no segmento premium.


Segundo a CFMoto, a parceria permitirá desenvolver soluções específicas para as futuras gamas. A montadora chinesa tentará consolidar sua presença em segmentos de maior desempenho, incluindo motos adventure, naked, sport touring e esportivas de elevada cilindrada.


A frenagem é considerada um dos elementos mais determinantes no comportamento dinâmico de uma motocicleta, sobretudo em modelos mais potentes e pesados. E fatores como resposta das pinças, calibração do sistema antibloqueio (ABS) e consistência do desempenho são apontados pelos usuários com fatores essenciais para uma pilotagem segura. (colaborou a revista eletrônica “Andar de Moto”).

MM foto B linha produção de bicicletas no PIM (2).jpg
MM foto B linha produção de bicicletas no PIM (2).jpg Divulgação

Sempre na moda

A indústria de bicicletas instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 30.475 unidades em junho. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o volume representa alta de 2,3% em relação a maio e de 0,6% na comparação com junho do ano passado.


No acumulado do primeiro semestre, a produção totalizou 163.158 bicicletas, queda de 9,6% em relação ao mesmo intervalo de 2025. Para a Abraciclo, o volume está alinhado ao planejamento das fabricantes para o período. O destaque do semestre foram as bicicletas elétricas. De janeiro a junho, foram produzidas 34.122 unidades do segmento, volume 87,2% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Com esse resultado, a categoria consolidou-se como a terceira mais fabricada no PIM, respondendo por 20,9% de toda a produção. No levantamento de junho, a MTB (Mountain Bike) liderou a produção, com 12.228 unidades fabricadas, equivalente a 40,1% do volume total do mês.

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