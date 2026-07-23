BMW R 12 G/S ganha nova opção de cor preta

A Triumph Motorcycles participa do “Capital Moto Week 2026”, de 23 de julho a 1º de agosto no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, levando ao maior festival de motociclismo da América Latina seus principais lançamentos e uma programação especial para os apaixonados por motos.





Entre os destaques, estão as novas Tiger Alpine e Desert Edition, referências em esportividade e versatilidade para o mototurismo, além da renovada família 400, composta por Speed 400, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, Tracker 400 e Thruxton 400.





Já a linha 660, recentemente atualizada com mais potência, traz novos grafismos e um pacote tecnológico mais completo. A marca levou também ao festival sua linha de roupas e acessórios, que combina estilo e funcionalidade e representa o “lifestyle” da Triumph.