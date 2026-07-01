BMW R 1300 GS ganha novas opções de cores, equipamentos de série e ponteira de escapamento

*Por Edmundo Dantas





Produzida em Manaus, a BMW R 1300 GS está repleta de novidades no Brasil. A big trail ganha novas opções decores, novos equipamentos de série e, agora, traz ponteira de escapamento Akrapovic, reforçando mais o caráter aventureiro, tecnológico e premium do modelo.





Os preços de lançamento são de R$ 115.990 para a R 1300 GS Sport, R$ 129.990 para aR 1300 GS Premium Trophy e R$ 131.990 para a Triple Black e R$ 139.990 para a R 1300 GS Premium ASA Triple Black eR$ 145.990 para a Option 719.





As versões Premium ampliam o nível de tecnologia, conforto e segurança. Entre os principaisequipamentos, estão para-brisa com ajuste eletrônico, suspensão eletrônica com ajuste automático de altura e assistentes depilotagem.





Outra novidade é a disponibilidade do sistema ASA nas variantes Triple Black e Option 719. A tecnologiabeneficia o conforto na pilotagem e reforça o posicionamento da R 1300 GS como uma das motocicletas mais avançadas deseu segmento.