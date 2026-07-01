BMW R 1300 GS ganha novas opções de cores, equipamentos de série e ponteira de escapamento

*Por Edmundo Dantas
Produzida em Manaus, a BMW R 1300 GS está repleta de novidades no Brasil. A big trail ganha novas opções decores, novos equipamentos de série e, agora, traz ponteira de escapamento Akrapovic, reforçando mais o caráter aventureiro, tecnológico e premium do modelo.
Os preços de lançamento são de R$ 115.990 para a R 1300 GS Sport, R$ 129.990 para aR 1300 GS Premium Trophy e R$ 131.990 para a Triple Black e R$ 139.990 para a R 1300 GS Premium ASA Triple Black eR$ 145.990 para a Option 719.
As versões Premium ampliam o nível de tecnologia, conforto e segurança. Entre os principaisequipamentos, estão para-brisa com ajuste eletrônico, suspensão eletrônica com ajuste automático de altura e assistentes depilotagem.
Outra novidade é a disponibilidade do sistema ASA nas variantes Triple Black e Option 719. A tecnologiabeneficia o conforto na pilotagem e reforça o posicionamento da R 1300 GS como uma das motocicletas mais avançadas deseu segmento.
A importância dos lubrificantes
Segundo projeções da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas eSimilares (Abraciclo), a indústria brasileira de motocicletas segue em trajetória de crescimento, com a produção nacional devendo alcançar mais de dois milhões de unidades em 2026, um avanço de 4,5% em relação a 2025.
O resultado reforça aimportância crescente das motocicletas na mobilidade urbana e no desenvolvimento econômico do país, ao mesmo tempo emque amplia os desafios e as oportunidades para o mercado de reposição. Especificamente nos lubrificantes, a evolução nos motores exigiu também uma transformação profunda nos lubrificantes utilizados pelas motocicletas.
Considerando que asunidades de potência modernas precisam de lubrificação instantânea na partida, fluidos de baixa viscosidade, como 10W-30,10W-40 e 5W-40, entram em cena no lugar dos lubrificantes minerais mais viscosos, como o 20W-50. As formulações atuais incorporam tecnologias avançadas de aditivação e bases sintéticas capazes de atender às exigências desses motores.
Além de reduzir atrito e desgaste, os lubrificantes precisam garantir estabilidade térmica, resistência à oxidação, controle da formaçãode depósitos e proteção contra corrosão, sendo essenciais ainda para o funcionamento adequado das embreagens banhadas aóleo.
Perdoando até as falhas
A Yamaha Motor anuncia que seu modelo conceitual MotorOiD Lambda venceu o prêmio “Red Dot Award: Design Concept 2026”. Essa é a sexta conquista da Yamaha na categoria Design Concept, após o &Y01 (Andy 01), em 2017, o MotorOiD original, em 2018, o YNF-01, em 2019, o e-plegona, em 2024, e o MotorOiD, em 2025.
O agora premiado MotorOiD Lambda foi revelado em 2025 e faz parte do projeto original MotorOiD, lançado para explorar novas possibilidades para as relações entre humanos e máquinas. O conceito MotorOiD Lambda foi projetado para aprender e evoluir de forma autônoma, ao mesmo tempo em que demonstra o processo de seu crescimento, incluindo suas falhas.
O objetivo é criar uma nova dinâmica na qual pessoas e máquinas compartilhem tempo enquanto aprendem e crescem lado a lado. Essa visão se concretiza por meio de três elementos-chave: aprendizado por reforço com base em IA, design e cores para incorporar até mesmo as falhas como um valor e um quadro (chassi) projetado para permitir movimentos que transcendem a imaginação.
Marcos da operação nacional
A Bajaj do Brasil celebra dois marcos de sua trajetória no Brasil: os dois anos de operação da fábrica em Manaus (AM) e as mais de 60 mil motocicletas produzidas na unidade desde o início das atividades, em 2024. Ao todo, já são 60.357unidades fabricadas.
Primeira fábrica da Bajaj fora da Índia, a unidade de Manaus ocupa posição estratégica na expansão da marca no Brasil, um dos maiores mercados de motocicletas do planeta. Inaugurada com capacidade para 20 mil motocicletas por ano, a unidade recebeu um aporte adicional de US$ 10 milhões em 2025, ampliando para 48 mil unidades anuais.
Mais de 250 profissionais atuam na operação, entre empregados diretos e indiretos, em processos de preparação de kits, montagemde motores e das motocicletas, controle de qualidade, embalagem e expedição. Neste mês, a Bajaj anunciou que passou a serresponsável pelas operações comerciais da KTM no país.