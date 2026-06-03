Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

A Triumph Motorcycles anuncia a chegada da nova geração da família 660 cc às concessionárias em todo o Brasil. Os modelos Daytona 660, Trident 660 e Tiger Sport 660 desembarcam com atualizações em desempenho, tecnologia e design, reforçando a presença da marca britânica no segmento de média cilindrada premium.
Como condição especial de lançamento, os novos modelos estarão disponíveis com parcelas a partir de R$ 660. Entre os destaques da renovação está a evolução do tradicional motor tricilíndrico de 660 cc, que agora entrega 95 cavalos de potência e 6,9 kgfm de torque.
Presente em toda a linha, o conjunto oferece respostas mais rápidas e lineares, com 80% do torque disponível em praticamente toda a faixa de rotação, garantindo desempenho aprimorado e pilotagem mais envolvente. A atualização inclui ainda revisões no quadro, melhorias na suspensão traseira Showa e aperfeiçoamentos no sistema Triumph Shift Assist, com trocas de marcha mais suaves e experiência de pilotagem mais dinâmica.
Crescimento no Brasil
Em abril, a Triumph Motorcycles Brasil voltou a superar a marca de mais de mil motocicletas emplacadas no país, com desempenho impulsionado pelo crescimento da linha 400 cc, pelos lançamentos da nova família Tiger 1200 e 900 Alpine & Desert Edition e pelas ações voltadas ao universo das motocicletas clássicas da montadora.
A Triumph emplacou 1.315 motocicletas no Brasil, com destaque no mês de abril para a linha 400 cc, que alcançou 544 unidades vendidas. .
O desempenho da categoria foi impulsionado pela consolidação da Speed 400 no mercado brasileiro e pelas ações comerciais com os modelos Scrambler 400, que ampliaram a visibilidade da linha e contribuíram diretamente para o aumento da demanda. No acumulado de janeiro a abril, a Triumph somou 4.313 motocicletas emplacadas, crescimento de 13,7% em relação ao mesmo período de 2025.
Loja gigante em São Paulo
Considerada a maior concessionária da Royal Enfield em todo o mundo, a 2W Motors acaba de ser inaugurada, na Avenida das Nações Unidas, na cidade de São Paulo. A quinquagésima loja da Royal Enfield no Brasil tem mais de 2.800 metros quadrados, incluindo um centro de distribuição integrado ao prédio.
A nova unidade foi desenvolvida para oferecer uma experiência completa aos clientes, seguindo os padrões globais da fabricante inglesa lançada em 1901. Reúne ainda showroom, oficina, boutique de acessórios, área de relacionamento e todo o estilo de vida associado ao universo da marca, conhecida pela pegada clássica e cheia de estilo.
“Nosso investimento reforça o compromisso com a marca. São Paulo é um mercado estratégico para a 2W Motors, e essa nova operação foi pensada para atender ao público de Interlagos, Santo Amaro, Morumbi e toda essa região da Zona Sul da capital. Acreditamos que tenha um grande potencial para as motocicletas da Royal Enfield”, afirma Raul Fernandes Jr, sócio-diretor da 2W Motors.
Domínio da arte de pilotar
A Bajaj do Brasil celebra mais um marco em sua trajetória no mercado nacional. O programa “Dominar Rides”, criado para proporcionar experiências exclusivas aos proprietários das motocicletas da marca, ultrapassou o número de três mil motociclistas atendidos desde o início de sua operação no Brasil.
Somando garupas, as atividades tiveram participação de mais de cinco mil pessoas. Lançado em 2023 como parte do programa “Bajaj Riding Experience” (BRX), o “Dominar Rides” tornou-se uma das principais iniciativas de relacionamento da fabricante com seus clientes.
Além de aumentar a experiência na estrada, o programa é uma importante plataforma de integração entre clientes, concessionárias e a marca. Os eventos contam com suporte profissional de turismo e pilotagem, roteiros e restaurantes selecionados, proporcionando segurança, organização e momentos de convivência entre motociclistas apaixonados por aventura, turismo e liberdade.