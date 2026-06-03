Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

“Nosso investimento reforça o compromisso com a marca. São Paulo é um mercado estratégico para a 2W Motors, e essa nova operação foi pensada para atender ao público de Interlagos, Santo Amaro, Morumbi e toda essa região da Zona Sul da capital. Acreditamos que tenha um grande potencial para as motocicletas da Royal Enfield”, afirma Raul Fernandes Jr, sócio-diretor da 2W Motors.