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Asas para a big trail

BMW Motorrad R 1300 GS Adventure ganha versão Triple Black ASA

A nova opção chega ao mercado com preço público sugerido de R$ 156.990 e acabamento na cor Triple Black.

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 17:47

Públicado em 

15 jul 2026 às 17:47
Agência Flashmotors

Colunista

Agência Flashmotors

MM foto C Bajaj Pulsar NS 200 (1).jpg
A novidade substitui a opção com Kit Baixo manual, agora com o sistema Automated Shift Assistant (ASA). Divulgação
*Por Edmundo Dantas

A BMW Motorrad Brasil amplia o line-up da nova R 1300 GS Adventure com a versão Triple Black ASA com Kit Baixo. Produzida em Manaus (AM), a nova configuração alia a tecnologia da big trail ao conforto e à praticidade para diferentes perfis de pilotos. A nova opção chega ao mercado com preço público sugerido de R$ 156.990 e acabamento na cor Triple Black.

A novidade substitui a opção com Kit Baixo manual, agora com o sistema Automated Shift Assistant (ASA), que automatiza o acionamento da embreagem e as trocas de marcha, mantendo a possibilidade de trocas no pedal. Equipada com motor boxer de 1.300 cc, a motocicleta entrega 145 cavalos de potência e 15,1 kgfm de torque. 

O modelo conta com tecnologias como Dynamic Suspension Adjustment (DSA), controle de cruzeiro ativo (ACC) e avisos de colisão frontal e de mudança de faixa, reforçando o posicionamento da R 1300 GS Adventure como uma das motocicletas mais completas e tecnológicas do mercado brasileiro. 

Protagonismo perene

MM foto C Bajaj Pulsar NS 200 (1).jpg
A Honda Motos encerrou o primeiro semestre deste ano com crescimento de 11% Divulgação

A Honda Motos encerrou o primeiro semestre deste ano com crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2025, contabilizando mais de 772 mil unidades vendidas. O destaque do período foi o mês de março, no qual a marca japonesa alcançou mais de 145 mil emplacamentos, seu melhor desempenho mensal desde dezembro de 2011.


No ano em que celebra cinco décadas de produção no Brasil, a linha CG segue como protagonista no mercado nacional. No primeiro semestre deste ano, o modelo teve mais de 260 mil unidades vendidas, representando 33,8% das motocicletas comercializadas pela Honda no período.


Líder desde o lançamento e com mais de 15 milhões de unidades emplacadas ao longo de sua história, a CG foi o primeiro modelo produzido pela marca no Brasil. O ranking é seguido da Biz 125, com mais de 136 mil unidades emplacadas, e da Pop110i ES, que ultrapassou 121 mil emplacamentos.

Para os ibéricos

MM foto C Bajaj Pulsar NS 200 (1).jpg
A Pulsar NS 200 é equipada com motor monocilíndrico de 199,5 cc, capaz de gerar 24,5 cavalos Divulgação
A Bajaj estendeu sua oferta na Península Ibérica com a introdução da Pulsar NS 200, modelo concebido para ocupar o espaço intermédio da gama e responder às necessidades dos consumidores que procuram evoluir das 125 cilindradas.

A nova proposta chega ao mercado português e espanhol com preço de lançamento de 2.749 euros (equivalente a pouco mais de R$ 16 mil), reforçando a estratégia da marca indiana de oferecer soluções acessíveis e confiáveis. A Pulsar NS 200 é equipada com motor monocilíndrico de 199,5 cc, capaz de gerar 24,5 cavalos, praticamente o dobro da potência habitual das 125 cc.

O quadro é perimetral rígido, complementado por garfos dianteiros invertidos, solução que aumenta a estabilidade em curva. A frenagem é assegurada por discos de 300 milímetros na frente e 230 milímetros atrás, apoiados por sistema ABS. (colaborou a revista digital “Andar de Moto”).

Cidade da moto

MM foto C Bajaj Pulsar NS 200 (1).jpg
Edição de 2026 do “Capital Moto Week”, vai de 23 de julho a 1º de agosto, em Brasília Divulgação
A preparação do Parque de Exposições da Granja do Torto (DF) – na região administrativa de Guará – envolveu o trabalho de cerca de 9 mil profissionais durante dois meses para transformar a área, de 400 mil metros quadrados, na “cidade da moto”, para receber a edição de 2026 do “Capital Moto Week”, de 23 de julho a 1º de agosto, em Brasília.

O complexo contará com cinco palcos, duas praças de alimentação, campings, ativações e infraestrutura preparada para receber 800 mil pessoas. Antes das grandes estruturas começarem a ser levantadas, o complexo teve recuperação das vias internas, manutenção das redes elétrica e hidráulica, adequações estruturais e reforço das bases que receberão os palcos e os equipamentos do festival. 

Profissionais de engenharia, arquitetura, iluminação, sonorização, logística, segurança, limpeza, alimentação e produção atuaram de forma simultânea para transformar o Parque da Granja do Torto em uma cidade temporária.

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