BMW Motorrad R 1300 GS Adventure ganha versão Triple Black ASA

*Por Edmundo Dantas





A BMW Motorrad Brasil amplia o line-up da nova R 1300 GS Adventure com a versão Triple Black ASA com Kit Baixo. Produzida em Manaus (AM), a nova configuração alia a tecnologia da big trail ao conforto e à praticidade para diferentes perfis de pilotos. A nova opção chega ao mercado com preço público sugerido de R$ 156.990 e acabamento na cor Triple Black.





A novidade substitui a opção com Kit Baixo manual, agora com o sistema Automated Shift Assistant (ASA), que automatiza o acionamento da embreagem e as trocas de marcha, mantendo a possibilidade de trocas no pedal. Equipada com motor boxer de 1.300 cc, a motocicleta entrega 145 cavalos de potência e 15,1 kgfm de torque.





O modelo conta com tecnologias como Dynamic Suspension Adjustment (DSA), controle de cruzeiro ativo (ACC) e avisos de colisão frontal e de mudança de faixa, reforçando o posicionamento da R 1300 GS Adventure como uma das motocicletas mais completas e tecnológicas do mercado brasileiro.



