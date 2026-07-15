BMW Motorrad R 1300 GS Adventure ganha versão Triple Black ASA

Protagonismo perene
A Honda Motos encerrou o primeiro semestre deste ano com crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2025, contabilizando mais de 772 mil unidades vendidas. O destaque do período foi o mês de março, no qual a marca japonesa alcançou mais de 145 mil emplacamentos, seu melhor desempenho mensal desde dezembro de 2011.
No ano em que celebra cinco décadas de produção no Brasil, a linha CG segue como protagonista no mercado nacional. No primeiro semestre deste ano, o modelo teve mais de 260 mil unidades vendidas, representando 33,8% das motocicletas comercializadas pela Honda no período.
Líder desde o lançamento e com mais de 15 milhões de unidades emplacadas ao longo de sua história, a CG foi o primeiro modelo produzido pela marca no Brasil. O ranking é seguido da Biz 125, com mais de 136 mil unidades emplacadas, e da Pop110i ES, que ultrapassou 121 mil emplacamentos.
Para os ibéricos
Cidade da moto