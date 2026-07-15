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16 apartamentos

Prédio é interditado após incêndio em apartamento na Serra

A Defesa Civil identificou que a parte da alvenaria que dá suporte ao prédio ficou danificada

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 19:39

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

15 jul 2026 às 19:39

A Defesa Civil da Serra interditou o prédio onde um apartamento pegou fogo no Condomínio Ourimar, na manhã desta quarta-feira (15). A decisão, conforme o órgão, é para garantir a segurança dos moradores após o incêndio comprometer a estrutura da edificação.


O coronel Fábio Maurício, da Defesa Civil, contou que a medida ocorreu após a equipe identificar o rompimento de parte da alvenaria que dá suporte ao peso da edificação, onde ficam 16 apartamentos. 


“Em relação ao edifício atingido, estamos prevendo um escoramento da prumada, que são alinhamentos de escoras nos apartamentos na vertical do espaço atingido. A ação é para evitar que, no resfriamento do prédio, a rachadura se aprofunde e facilite o colapso da estrutura”, detalhou o coronel. 


Segundo o coronel, após a instalação da prumada, alguns moradores poderão retornar ao prédio. Apenas os moradores dos apartamentos que fazem parte da mesma coluna da unidade atingida pelo incêndio — acima e abaixo dela — permanecerão fora de casa por mais tempo, em razão das obras.


Os moradores, que ainda não podem voltar ao prédio, contaram à reportagem da TV Gazeta que fizeram cadastro para serem atendidos por programas habitacionais do município.

O prédio foi interditado de forma preventiva após incêndio ser atingido por um incêndio no Condominío Ourimar, na Serra
O prédio foi interditado de forma preventiva após incêndio ser atingido por um incêndio no Condominío Ourimar, na Serra Leitor AG

Oito pessoas moram no apartamento afetado, mas nenhuma estava em casa quando as chamas começaram. Uma vizinha, que é parente da família proprietária do imóvel, precisou ser retirada do prédio pelo Corpo de Bombeiros. 


Ela foi levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no município serrano, após inalar muita fumaça. 

Reforma recente

Apesar do fogo não ter se espalhado, os móveis de outros cômodos acabaram destruídos. 


Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, uma das moradoras do apartamento, a trancista Nicolly de Jesus, relatou a tristeza de ver a casa ser consumida pelo fogo, principalmente após a família investir cerca de R$ 60 mil na reforma do imóvel há apenas três meses.


“Minha mãe queria entrar na casa, até queimou a boca, porque estava com medo de os filhos estarem lá dentro. Tentamos apagar o fogo, mas não dava mais jeito. Teve vizinho que caiu da escada tentando descer porque tinha muita fumaça. Não temos mais nada”, contou a trancista.


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