Prédio é interditado após incêndio em apartamento na Serra

A Defesa Civil da Serra interditou o prédio onde um apartamento pegou fogo no Condomínio Ourimar, na manhã desta quarta-feira (15). A decisão, conforme o órgão, é para garantir a segurança dos moradores após o incêndio comprometer a estrutura da edificação.





O coronel Fábio Maurício, da Defesa Civil, contou que a medida ocorreu após a equipe identificar o rompimento de parte da alvenaria que dá suporte ao peso da edificação, onde ficam 16 apartamentos.





“Em relação ao edifício atingido, estamos prevendo um escoramento da prumada, que são alinhamentos de escoras nos apartamentos na vertical do espaço atingido. A ação é para evitar que, no resfriamento do prédio, a rachadura se aprofunde e facilite o colapso da estrutura”, detalhou o coronel.





Segundo o coronel, após a instalação da prumada, alguns moradores poderão retornar ao prédio. Apenas os moradores dos apartamentos que fazem parte da mesma coluna da unidade atingida pelo incêndio — acima e abaixo dela — permanecerão fora de casa por mais tempo, em razão das obras.





Os moradores, que ainda não podem voltar ao prédio, contaram à reportagem da TV Gazeta que fizeram cadastro para serem atendidos por programas habitacionais do município.