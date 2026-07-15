Estudo da Ufes aponta alta ocorrência de hipertensão em policiais do ES

Dormir menos, consumir mais álcool, fumar e apresentar maior acúmulo de gordura corporal estão entre os fatores associados à hipertensão arterial em policiais militares de elite do Espírito Santo. É o que mostra uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que identificou pressão alta em 53,2% dos integrantes da Companhia de Choque do Batalhão de Missões Especiais (BME) avaliados. Nenhum deles sabia que tinha a doença ou fazia tratamento.





O estudo analisou 47 policiais militares e chama atenção porque os participantes mantinham elevados níveis de atividade física. Mesmo assim, parte apresentou indicadores cardiovasculares piores do que o restante dos colegas.





Entre os fatores avaliados, a duração do sono foi uma das que apresentaram associação mais forte com os níveis de pressão arterial. Os policiais hipertensos dormiam, em média, 6,2 horas por noite, enquanto os demais registravam em média 7,7 horas de sono.





Além do descanso insuficiente, os pesquisadores identificaram diferenças na composição corporal. Os militares com hipertensão apresentavam maior percentual de gordura, maior acúmulo de gordura abdominal e maior massa gorda, características relacionadas ao aumento do risco de doenças cardiovasculares.





Os hábitos de vida também foram diferentes entre os grupos. O consumo de bebidas alcoólicas foi relatado por 68% dos policiais hipertensos, contra 22% entre aqueles com pressão normal. O tabagismo apareceu apenas entre os participantes com hipertensão.





Para a capitã da Polícia Militar e médica cardiologista Glicia Chierici, a própria rotina policial contribui para aumentar o risco cardiovascular. Segundo ela, trata-se de uma profissão marcada por estresse crônico, trabalho em turnos e dificuldade para manter hábitos saudáveis durante o expediente.





"É uma carreira com estresse crônico elevado. O trabalho em turnos prejudica o sono, e já existem diversos estudos mostrando que um sono de qualidade está relacionado ao melhor controle da pressão arterial", afirma. Ela acrescenta que, durante os plantões, muitos policiais acabam recorrendo a alimentos ultraprocessados e ricos em sódio, já que nem sempre encontram opções saudáveis disponíveis.





Segundo a cardiologista, a atividade física, embora importante, não é suficiente para eliminar o risco de desenvolver hipertensão. "As doenças cardiovasculares são multifatoriais. Além do exercício, alimentação, tabagismo, excesso de peso, fatores genéticos e o próprio estresse influenciam no desenvolvimento da doença", explica.





Para o cardiologista clínico Leandro Rua Ribeiro, o fato de nenhum policial saber que tinha hipertensão não é inesperado, já que a doença costuma evoluir de forma silenciosa. "Hipertensão não gera sintomas. Quando gera, geralmente já são sequelas graves, como AVC, infarto ou doença renal", reiterou.