Como é a carreira de quem ingressa na Polícia Militar do ES

Após passar por todas as etapas previstas no edital, eles são matriculados no curso de formação de soldados, ou seja, no curso superior de Tecnologia em Segurança Pública. O treinamento dura aproximadamente um ano, somando as atividades teóricas e práticas. A primeira graduação que os novos agentes de segurança ocupam é a de soldado.





De acordo com a PMES, o artigo 2º do Decreto nº 2554-R, de 28.07.2010, estabelece que o estágio probatório é o período de três anos em que o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo ficará em avaliação, a contar da data do início de seu exercício, período durante o qual serão avaliadas sua aptidão e capacidade para permanecer no exercício do cargo.





Nesse período, o servidor público será avaliado quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos: idoneidade moral e ética, disciplina, dedicação ao serviço e eficiência. A partir disso, o novo soldado adquire a estabilidade no cargo.