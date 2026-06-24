Governo federal autoriza abertura de novos concursos com salários de até R$ 20 mil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou nesta quarta-feira (24) a abertura de dois novos concursos públicos ainda para este ano, com um total de 110 vagas. Os órgãos têm até o dia 24 de dezembro para publicar os editais.
Os documentos indicam que a realização das provas deve ocorrer dois meses após a publicação do edital.
O maior salário será oferecido no certame da Controladoria-Geral da União (CGU), de cerca de R$ 20 mil mensais. A oferta será de 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle, das quais 39 são para ampla concorrência, 15 para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas. A função exige que o candidato tenha o nível superior.
O cargo tem a atribuição de atividades relacionadas à auditoria governamental, controle interno, correição, transparência pública, ouvidoria e combate à corrupção.
O último concurso da CGU foi realizado em 2022, com um total de 375 vagas, sendo 300 para auditor federal de finanças e controle e 75 para técnico federal de finanças e controle. Na ocasião, os candidatos fizeram provas objetivas e discursivas.
Proteção de dados
O outro concurso autorizado foi o da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), com 50 vagas para o cargo de especialista em regulação e proteção de dados. Para participar, o candidato precisa ter o nível superior. O salário inicial da carreira é de R$ 17.726,42.
A função foi criada pela Medida Provisória nº 1.315/25, que transformou a ANPD em agência reguladora federal, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira.
Do total de oportunidades, 31 serão para ampla concorrência, 13 para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.
O cargo tem como atribuições a elaboração de normas, fiscalização, auditorias, estudos técnicos e implementação de políticas públicas voltadas à proteção de dados pessoais.
O último edital publicado pela autarquia foi para a contratação de 1.917 vagas temporárias, distribuídas por funções de níveis médio e superior. O documento foi publicado no primeiro semestre de 2025.
Novas autorizações
A expectativa é de que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorize outros concursos públicos nos próximos dias. Entre eles, está o do Banco do Brasil, com previsão de 140 vagas, distribuídas pelos cargos de procurador e auditor.
Também há previsão de abertura de certame na Receita Federal (100 vagas) e na Advocacia-Geral da União (AGU). O governo federal estuda ainda a abertura de vagas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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