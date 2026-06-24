Governo federal autoriza abertura de novos concursos com salários de até R$ 20 mil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou nesta quarta-feira (24) a abertura de dois novos concursos públicos ainda para este ano, com um total de 110 vagas. Os órgãos têm até o dia 24 de dezembro para publicar os editais.





Os documentos indicam que a realização das provas deve ocorrer dois meses após a publicação do edital.





O maior salário será oferecido no certame da Controladoria-Geral da União (CGU), de cerca de R$ 20 mil mensais. A oferta será de 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle, das quais 39 são para ampla concorrência, 15 para pessoas negras, três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas. A função exige que o candidato tenha o nível superior.





O cargo tem a atribuição de atividades relacionadas à auditoria governamental, controle interno, correição, transparência pública, ouvidoria e combate à corrupção.





O último concurso da CGU foi realizado em 2022, com um total de 375 vagas, sendo 300 para auditor federal de finanças e controle e 75 para técnico federal de finanças e controle. Na ocasião, os candidatos fizeram provas objetivas e discursivas.