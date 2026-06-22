Prefeituras do ES e IBGE: 38 mil vagas em concursos e seleções

Quase 200 concursos públicos e processos seletivos estão abertos com mais de 38 mil vagas efetivas e temporárias em todo o país. Os postos estão disponíveis em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 39 mil.





As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, no Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de temporários. O primeiro deles visa à contratação de 8.238 profissionais em todo o país, dos quais 137 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem ensino médio e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho.