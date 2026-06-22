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197 editais

Prefeituras do ES e IBGE: 38 mil vagas em concursos e seleções

Salários podem chegar a R$ 39 mil mensais; há postos para professor, médico, assessor legislativo, guarda municipal, policial militar, entre outros cargos

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 05:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jun 2026 às 05:51
Câmara de Viana
Câmara de Viana Divulgação

Quase 200 concursos públicos e processos seletivos estão abertos com mais de 38 mil vagas efetivas e temporárias em todo o país. Os postos estão disponíveis em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances iniciais, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 39 mil. 


As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, no Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.


O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de temporários. O primeiro deles visa à contratação de 8.238 profissionais em todo o país, dos quais 137 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem ensino médio e a remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho.

A outra seleção do IBGE vai preencher 1.414 vagas temporárias, sendo 32 para o Espírito Santo. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40. Nesta, o prazo de inscrição segue até 15 de julho.


A Prefeitura de Governador Lindenberg, município que fica na Região Noroeste do Espírito Santo, lançou dois editais de concurso público para a contratação de profissionais nas áreas da saúde e educação. Ao todo, são 61 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3,2 mil mensais. Os interessados poderão se inscrever de 30 de junho a 21 de julho de 2026.


A Prefeitura de São Domingos do Norte, também na região Noroeste do Estado, tem oito vagas imediatas para a contratação de agentes comunitários de saúde (3) e agentes de combate às endemias (5). Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio. O atendimento aos candidatos vai até 16 de julho. 

Seguem até o dia 25 de junho as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A oferta é de 193 vagas, e os ganhos chegam a R$ 10 mil mensais. 


A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, que ficam na Região Noroeste capixaba, estão com inscrições abertas para o preenchimento de 318 vagas efetivas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais. As inscrições seguem até 26 de junho.


Na Grande Vitória, a Câmara de Viana lançou edital para contratar dois assessores administrativos legislativos, com salário de até R$ 3.494 para quem tem ensino superior. As inscrições seguem de 24 a 26 de junho. 


Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) podem se inscrever no concurso público até o dia 8 de julho. A oferta é de 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. 

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