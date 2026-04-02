Polícia Militar do ES vai abrir novo concurso com 100 vagas para área da Saúde

Hospital da Polícia Militar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O certame deve oferecer oportunidades para médicos, dentistas e profissionais de enfermagem. A remuneração ainda não foi divulgada, nem a previsão de quando o edital será publicado.

Além disso, o chefe do Poder Executivo autorizou a convocação de 50 alunos-oficiais que já passaram pelo Curso de Formação de Oficiais (CFO) e de 28 oficiais da saúde para atuar no Hospital da Polícia Militar (HPM).

Segundo o governador, o objetivo é garantir suporte e cuidado aos policiais e seus familiares.