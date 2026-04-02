Polícia Militar do ES vai abrir novo concurso com 100 vagas para área da Saúde

A Polícia Militar do Espírito Santo vai abrir um novo concurso público com 100 vagas para praças especialistas na área da saúde. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) em suas redes sociais.
O certame deve oferecer oportunidades para médicos, dentistas e profissionais de enfermagem. A remuneração ainda não foi divulgada, nem a previsão de quando o edital será publicado.
Além disso, o chefe do Poder Executivo autorizou a convocação de 50 alunos-oficiais que já passaram pelo Curso de Formação de Oficiais (CFO) e de 28 oficiais da saúde para atuar no Hospital da Polícia Militar (HPM).
Segundo o governador, o objetivo é garantir suporte e cuidado aos policiais e seus familiares.
A corporação já está autorizada a abrir concurso com 1.008 vagas para soldados, que será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Os candidatos precisam ter nível médio e idade entre 18 e 28 anos.