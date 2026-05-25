007 First Light: o novo jogo de James Bond que expõe o lado mais vulnerável do icônico agente secreto britânico

007 First Light apresenta uma versão mais jovem do espião de Ian Fleming Crédito: IO Interactive

Um novo James Bond estreia nesta quarta-feira (27/5) — não na tela grande, mas em um videogame.

007 First Light apresenta uma versão mais jovem do icônico espião de Ian Fleming, interpretado pelo ator irlandês Patrick Gibson.

O jogo apresenta Bond antes de ele conquistar seu status de “00", oferecendo uma nova visão de um personagem que passou por uma reinvenção contínua por mais de seis décadas.

O novo game chega em um momento de transição para a franquia, sem nenhum ator ainda confirmado como o próximo Bond cinematográfico após a última aparição de Daniel Craig em Sem Tempo para Morrer, em 2021.

O processo de seleção do filme de ação acabou de começar oficialmente, cerca de 15 meses desde que a Amazon MGM Studios assumiu o controle da franquia Bond.

O ator irlandês Patrick Gibson interpreta o jovem James Bond no último videogame Crédito: WireImage

A representação de Gibson se concentra em uma versão mais vulnerável e menos experiente do personagem.

Encontrei o ator em um hotel de Londres, onde ele explicou sua interpretação do espião mais famoso do mundo.

“Nas origens, há uma ferida lá”, diz ele. “Quando você sente que não tem nada a perder e isso tem um propósito, essa é uma arma poderosa.”

A abordagem reflete as tentativas anteriores de redefinir a franquia.

A estreia de Daniel Craig em 2006 no Casino Royale reintroduziu Bond como um rude e áspero "00", que muitos acham que foi influenciado pelo sucesso dos filmes de Jason Bourne. Mas First Light vai mais longe, explorando o treinamento de Bond antes que ele receba sua licença para matar.

Os desenvolvedores combinaram elementos que ficaram famosos pelos filmes com detalhes dos romances originais de Fleming. Gibson diz que a leitura de Casino Royale revelou “o quão rico e complexo o personagem é”.

Novo jogo Bond mostra lado mais vulnerável do espião Crédito: IO Interactive

Uma cena de perseguição de carros ambientada na Eslováquia no novo jogo Bond Crédito: IO Interactive

O estúdio dinamarquês IO Interactive, mais conhecido pela série Hitman, está por trás do jogo.

O desenvolvimento da produção abrange muitos países, incluindo Dinamarca, Suécia, Espanha, Turquia e Reino Unido.

Quando visitei o estúdio em Brighton, os desenvolvedores me disseram que levar adiante uma franquia tão grande significava que sentiam a pressão de fazer justiça.

“Temos muita sorte de trabalhar nisso, mas isso envolve muita responsabilidade”, disse um deles.

GoldenEye 007 - um ponto alto para Bond nos jogos

No entanto, alguns críticos afirmam que First Light é um jogo de Hitman com uma skin de James Bond.

Os desenvolvedores se esforçaram para ressaltar que, embora alguns elementos do DNA de Hitman possam ser encontrados em First Light, eles são muito diferentes.

“Para apresentar Bond, precisamos oferecer toda a sua gama de habilidades”, explica Martin Emborg, diretor narrativo da IO Interactive.

“Você pode jogar para baixo, mas também pode entrar com charme. Há toda uma parte do trabalho de espionagem na jogabilidade.”

Os desenvolvedores dizem que isso marca um afastamento dos jogos anteriores de Bond, que Emborg descreve como “geralmente mais voltados para a ação”.

E, embora talvez seja melhor esquecer algumas entradas no cânone dos videogames de Bond, First Light tem muito trabalho para rivalizar com GoldenEye 007, lançado para Nintendo 64 em 1997 e ainda amplamente considerado o ponto alto para Bond em jogos.

Uma captura de tela de ação do novo jogo Bond Crédito: IO Interactive

Com um novo filme de Bond em desenvolvimento, que será dirigido pelo cineasta de Duna, Denis Villeneuve, First Light chega a um ponto crucial para a franquia.

A administração criativa passou dos produtores de longa data Barbara Broccoli e Michael G. Wilson para a Amazon MGM. No entanto, First Light recebeu luz verde sob a supervisão dos antigos guardiões do legado de Bond.

Nesse sentido, desempenha um papel de ponte entre eras, dando ao público uma nova interpretação do personagem, enquanto a equipe cinematográfica de Bond toma seu tempo decidindo quem usará o próximo Walther PPK de 007.

'Há histórias que são melhor servidas em um jogo'

Isso também reflete uma mudança mais ampla na forma como as principais franquias de entretenimento estão evoluindo. Os videogames agora são um importante meio de contar histórias por si só, em vez de simplesmente conexões.

“Acho que a diferença entre jogar um jogo e assistir a um programa ficou menor”, diz Gibson.

Emborg concorda. “Há histórias que são melhor apresentadas em um jogo”, diz ele. “Isso envolve você de uma maneira completamente diferente.”

Espie a escalada no novo jogo Bond Crédito: IO Interactive

Apesar da nova direção, First Light mantém muitas características da franquia.

Há uma trilha sonora cinematográfica, co-escrita pelo compositor de longa data de Bond David Arnold e com vocais de Lana Del Rey.

O jogo também abraça a tradição descarada da série de colocar produtos de alta qualidade, incluindo relógios de luxo Omega e carros Aston Martin.

E, claro, há piadas. Embora os desenvolvedores mantenham os detalhes em segredo, eles confirmam que o humor continua fazendo parte do arsenal de Bond.

Licença renovada

Desde que 007 contra o Satânico Dr. No apresentou o espião ao público pela primeira vez em 1962, cada época redefiniu o personagem.

Gibson me diz que está ciente do peso do papel e de uma das linhas de diálogo mais famosas do cinema que vem com ele.

Quando solicitado a entregar “Bond, James Bond” para minha equipe de filmagem, ele ri.