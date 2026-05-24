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Engavetamento na Rodovia do Contorno deixa dois mortos em Cariacica

Acidente provocou a morte de um casal; número de veículos envolvidos não foi confirmado

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2026 às 20:05
Acidente na Rodovia do Contorno neste domingo (24)
Acidente na Rodovia do Contorno neste domingo (24) Vinicius Collini/TV Gazeta

Um acidente envolvendo mais de quatro veículos provocou a morte de um casal, ainda não identificado, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na final da tarde deste domingo (24). Segundo a Polícia Rodovia Federal, até às 20h via permanecia interditada no sentido Sul.


O acidente ocorreu na altura do bairro Mucuri, sentido Cariacica. Um dos veículos envolvidos no acidente ficou completamente destruído com o impacto da colisão. A PRF informou que foram sete veículos envolvidos, entre eles duas carretas e uma van, enquanto a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, parte da BR 101, passou a informação de que são quatro, uma carreta, uma van e dois carros.


O repórter da TV Gazeta Vinícius Collini foi ao local e informou que o acidente ocorreu em uma parte de descida da rodovia, após uma subida, a pouco mais de um quilômetro de onde estavam sendo feitas obras de reparo na pista, o que provocou congestinamento.


De acordo com a PRF, a carreta com dois semirreboques não viu o final da fila formada pelo congestionamento e bateu no primeiro veículo e saiu pressionando os veículos que estavam na frente até uma outra carreta que estava na frente. Foi realizado teste do bafômetros em todos os condutores, que deu negativo. 


A van envolvida na colisão é da banda Os capixabas forrozeiros, que estava a caminho de uma casa de shows em Campo Grande.


O produtor da banda, André Pinto Costa, contou à TV Gazeta que eles estavam parados no sinal quando sentiram o impacto da batida. A pancada foi tão forte que os integrantes que estavam na parte de trás da van foram parar na frente do veículo. Na van havia quatro pessoas e nenhuma ficou gravemente ferida.

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