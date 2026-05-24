Rio Branco VN supera expulsão, vence Serra e entra no G-4 da Copa ES

A quinta rodada da Copa Espírito Santo 2026, que começou na sexta-feira, teve a vitória do Rio Branco VN neste domingo. Atuando no Olímpio Perim e com um jogador a menos, durante grande parte do jogo, o time de Venda Nova do Imigrante derrotou o Serra, por 1 a 0, e entrou no G-4 do torneio estadual.





Com o resultado, o Rio Branco VN chegou aos sete pontos, ganhou três posições e entrou no G-4 da Copa ES. O Serra, por outro lado, com a quarta derrota, em cinco jogos, se manteve na lanterna do campeonato.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no final da próxima semana, com os jogos da sexta rodada da primeira fase. No sábado, dia 30 de junho, às 18h45, o Serra recebe o Porto Vitória, no Estádio Robertão, em Serra Sede. No domingo, às 15h, também no Robertão, o Rio Branco VN pega o Sport-ES.





O jogo



