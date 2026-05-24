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Rio Branco VN supera expulsão, vence Serra e entra no G-4 da Copa ES

Volante Jorge Mendes marcou o único gol do jogo

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 18:42

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

24 mai 2026 às 18:42
Rio Branco VN x Serra, pela Série D do Brasileirão 2026
Viviane Azevedo

A quinta rodada da Copa Espírito Santo 2026, que começou na sexta-feira, teve a vitória do Rio Branco VN neste domingo. Atuando no Olímpio Perim e com um jogador a menos, durante grande parte do jogo, o time de Venda Nova do Imigrante derrotou o Serra, por 1 a 0, e entrou no G-4 do torneio estadual.


Com o resultado, o Rio Branco VN chegou aos sete pontos, ganhou três posições e entrou no G-4 da Copa ES. O Serra, por outro lado, com a quarta derrota, em cinco jogos, se manteve na lanterna do campeonato.


A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no final da próxima semana, com os jogos da sexta rodada da primeira fase. No sábado, dia 30 de junho, às 18h45, o Serra recebe o Porto Vitória, no Estádio Robertão, em Serra Sede. No domingo, às 15h, também no Robertão, o Rio Branco VN pega o Sport-ES.


O jogo


Rio Branco VN x Serra, pela Série D do Brasileirão 2026
Viviane Azevedo

Ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, o Rio Branco VN ficou em desvantagem numérica após a expulsão de Joãozinho, que acertou o rosto de Jaquison Breno com o braço. Mesmo com um jogador a menos, time da casa chegou a balançar as redes, com Riquelme, mas o árbitro anulou o gol por conta de uma falta na origem da jogada.


Logo no início do segundo tempo, o Rio Branco VN teve a chance de abrir o placar, mas o atacante Patrick Carvalho teve o pênalti defendido pelo goleiro Marcão. Porém, aos 25, o centroavante se redimiu ao fazer o pivô a finalização do volante Jorge Mendes, que entrou no canto direito do goleiro.

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