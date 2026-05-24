Chacina em Cariacica: filho de um dos mortos foi assassinado em 2021

Ações de integrantes do tráfico de drogas na região de Flexal II, em Cariacica, já tinham vitimado há cinco anos um outro filho de Hélio da Silva Souza, de 58 anos, uma das quatro vítimas da chacina ocorrida em um terreno no bairro no sábado (23).





Hélio foi morto com o filho Gean de Castro Souza, de 39 anos, e Ruan Carlos da Silva Ribeiro, genro de Gean. Já o quarto assassinado é Carlos Daniel Rocha dos Santos, um amigo das vítimas.





Segundo a polícia, eles resistiam à ação criminosa no local e uma das hipóteses investigadas é a de que o grupo teria desagradado traficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região, ao impedir o uso do terreno por criminosos. A polícia também afirma que os mortos não prestavam "reverência" aos traficantes.





De acordo com informações do boletim de ocorrência, familiares contaram à polícia que as desavenças de Hélio com os traficantes se estendem desde 2021, ano em que o filho mais novo dele foi morto pelos traficantes diante da própria família.





Na época, a vítima e seus familiares, moradores antigos da região, impediram traficantes do grupo de iniciarem uma "boca de fumo" na região conhecida como Morro da Boa Vista.



Em represália por terem barrado o ponto de venda de drogas, a facção assassinou o filho mais novo de Hélio, no mesmo ano, na presença de outros parentes. De acordo com o BU, desde esse episódio, toda a família passou a demonstrar uma "aberta repulsa à atividade criminosa na localidade".





Dois suspeitos de participar do ataque foram presos neste domingo (24), um autuado por homicídio e o outro por tráfico de drogas. Outros envolvidos seguem sendo procurados pelas autoridades, que estimam que cinco pessoas tenham participado do crime.