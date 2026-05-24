Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Crime brutal

Chacina em Cariacica: filho de um dos mortos foi assassinado em 2021

Hélio da Silva Souza, de 58 anos, teve outro filho morto por traficantes diante da própria família

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2026 às 18:10
Terreno onde quatro homens foram mortos em Flexal
Terreno onde quatro homens foram mortos em Flexal Arquimedes Patrício

Ações de integrantes do tráfico de drogas na região de Flexal II, em Cariacica, já tinham vitimado há cinco anos um outro filho de Hélio da Silva Souza, de 58 anos, uma das quatro vítimas da chacina ocorrida em um terreno no bairro no sábado (23).


Hélio foi morto com o filho Gean de Castro Souza, de 39 anos, e Ruan Carlos da Silva Ribeiro, genro de Gean. Já o quarto assassinado é Carlos Daniel Rocha dos Santos, um amigo das vítimas. 


Segundo a polícia, eles resistiam à ação criminosa no local e uma das hipóteses investigadas é a de que o grupo teria desagradado traficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região, ao impedir o uso do terreno por criminosos. A polícia também afirma que os mortos não prestavam "reverência" aos traficantes.


De acordo com informações do boletim de ocorrência, familiares contaram à polícia que as desavenças de Hélio com os traficantes se estendem desde 2021, ano em que o filho mais novo dele foi morto pelos traficantes diante da própria família. 


Na época, a vítima e seus familiares, moradores antigos da região, impediram traficantes do grupo de iniciarem uma "boca de fumo" na região conhecida como Morro da Boa Vista.


Em represália por terem barrado o ponto de venda de drogas, a facção assassinou o filho mais novo de Hélio, no mesmo ano, na presença de outros parentes. De acordo com o BU, desde esse episódio, toda a família passou a demonstrar uma "aberta repulsa à atividade criminosa na localidade".


Dois suspeitos de participar do ataque foram presos neste domingo (24), um autuado por homicídio e o outro por tráfico de drogas. Outros envolvidos seguem sendo procurados pelas autoridades, que estimam que cinco pessoas tenham participado do crime.

Veja Também 

Hélio da Silva Souza, de 58 anos, seu filho Gean de Castro Souza, 39 anos, e seu genro, Ruan Carlos da Silva Ribeiro. Vítimas da chacina em Flexal II, Cariacica

Saiba quem são as vítimas de chacina em Flexal II, Cariacica

Policiais militares realizaram buscas na região onde ataque matou 4 e deixou um ferido

Família morta em chacina em Cariacica resistia ao tráfico e não aceitava “reverência” a criminosos

O crime

A suspeita é de que um dos alvos dos disparos teria se recusado a reverenciar membros da facção quando passaram por eles.

Todos os cinco estavam em um terreno, fazendo a limpeza e cortando madeira quando foram surpreendidos por um grupo armado. Segundo Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, os alvos do ataque eram moradores antigos da região. Eles não teriam qualquer ligação com atividades criminosas.

Hélio trabalhava com a criação de gado e cavalos e o filho dele, também vítima, era conhecido como Gean Leiteiro porque tinha vaca desde criança. Ele cresceu no bairro cuidando dos animais com o pai.

Já Ruan era pedreiro e estava no bairro com o amigo Carlos Daniel, também morto, para ajudar no corte das árvores. As informações são da repórter Priciele Venturim, da TV Gazeta.

Com informações de Priciele Venturin, da TV Gazeta

Leia mais

Suspeitos presos por chacina em Cariacica seriam do TCP, diz PM

Corpo com marcas de tiros é encontrado por pescador em Aracruz

Mega-Sena de 30 anos: sete apostas do ES quase levam o prêmio máximo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Militar tráfico de drogas Tcp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória derrota Rio Branco, assume liderança do Grupo 12 e fica perto da vaga na Série D
Imagem de destaque
Quanta comida você deve colocar no prato?
Imagem de destaque
Diretor-executivo de um banco pede desculpas após descrever seus funcionários como 'capital humano de menor valor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados