Motociclista morre após acidente com caminhão na Av. Lindenberg

Em maio deste ano, em um período de quatro dias, dois outros acidentes com mortes de motociclistas foram registrados na Av. Lindenberg, que passa por obras para implantação do Expresso GV, corredor exclusivo para ônibus.





No dia 18, Daniel da Silva Amorim, de 30 anos, voltava do trabalho junto com um amigo quando a moto em que estavam bateu em um caminhão, na altura do bairro Alecrim. Daniel estava na garupa e morreu no local.





Já no dia 14 de maio, a poucos metros de onde Daniel morreu, outra vítima de acidente perdeu a vida. Roseli Martins faleceu após a moto em que ela estava colidir com um micro-ônibus. Ela era passageira de uma motocicleta que fazia uma corrida por aplicativo.





Ao passarem pelo trecho em obras da via, na região do bairro Planalto, aconteceu o acidente fatal. O condutor da moto ficou ferido, foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado para um hospital.





Imagens de câmeras de segurança (veja abaixo) registraram o momento em que a motocicleta ultrapassa o coletivo pela direita, no sentido Vila Velha–Vitória. Em seguida, o veículo desliza, projetando os ocupantes para debaixo do ônibus, que passa sobre os dois.