Motociclista morre após acidente com caminhão na Av. Lindenberg

Um motociclista de 30 anos morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na noite de sexta-feira (10), na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Alecrim, em Vila Velha. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), o homem havia sido encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. O serviço de transporte de cadáver foi acionado na madrugada deste sábado (11) para recolher o corpo da vítima na unidade hospitalar.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, para detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Outros acidentes
Em maio deste ano, em um período de quatro dias, dois outros acidentes com mortes de motociclistas foram registrados na Av. Lindenberg, que passa por obras para implantação do Expresso GV, corredor exclusivo para ônibus.
No dia 18, Daniel da Silva Amorim, de 30 anos, voltava do trabalho junto com um amigo quando a moto em que estavam bateu em um caminhão, na altura do bairro Alecrim. Daniel estava na garupa e morreu no local.
Já no dia 14 de maio, a poucos metros de onde Daniel morreu, outra vítima de acidente perdeu a vida. Roseli Martins faleceu após a moto em que ela estava colidir com um micro-ônibus. Ela era passageira de uma motocicleta que fazia uma corrida por aplicativo.
Ao passarem pelo trecho em obras da via, na região do bairro Planalto, aconteceu o acidente fatal. O condutor da moto ficou ferido, foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado para um hospital.
Imagens de câmeras de segurança (veja abaixo) registraram o momento em que a motocicleta ultrapassa o coletivo pela direita, no sentido Vila Velha–Vitória. Em seguida, o veículo desliza, projetando os ocupantes para debaixo do ônibus, que passa sobre os dois.
Em entrevista para a TV Gazeta, logo após o acidente que vitimou Daniel da Silva Amorim, motociclistas relataram medo e dizem que as obras aumentaram o risco de acidentes na região.
“Eu também sofri um acidente. Tem trecho da obra em que passa apenas um carro, em outros passam dois. É nesse afunilamento que acontecem os acidentes. Se não houver fiscalização severa em uma obra importante para a mobilidade, outras vidas podem ser perdidas”, afirmou o motoboy Leandro Rangel, na época.