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Bares da Serra vencem o Roda de Boteco 2026: confira o resultado do concurso

O Bar do Mineiro, em Jacaraípe, foi tetracampeão na categoria Boteco e o Petisco das Meninas levou o título de Melhor Bar para Manguinhos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 22:30

O Petisco das Meninas e o Bar do Mineiro são os grandes vencedores do Roda de Boteco 2026. O resultado foi anunciado na noite deste sábado (11), durante o Botecão, festa de encerramento do festival gastronômico realizada na Praça do Papa, em Vitória.

 

Os campeões foram escolhidos pelo público, que percorreu os 40 bares e botecos participantes entre 3 de junho e 5 de julho para avaliar os petiscos criados exclusivamente para o festival. 


Cerca de 100 mil pessoas participaram da votação, dando suas notas em critérios como sabor e originalidade do prato, temperatura da bebida, qualidade do atendimento e higiene dos estabelecimentos.

Tetracampeonato

Localizado em Jacaraípe, na Serra, o Bar do Mineiro conquistou pela quarta vez consecutiva o primeiro lugar na categoria Melhor Boteco, desta vez com o petisco "Porca Atolada". A receita combina creme de batata, queijo muçarela, pernil suíno ao molho barbecue, bacon, queijo maçaricado e batata palha. 


Já o Gostinho Mineiro, de Vila Velha, obteve a segunda colocação, e a terceira posição ficou empatada entre a Petiscaria do Jojo's, também de Vila Velha, e o Dona Dalva Botequim, da Serra.

Petisco do Bar do Mineiro no Roda de Boteco 2026
Porca Atolada: petisco campeão do Bar do Mineiro. Foto: Tasty Click

Na categoria Melhor Bar, o grande vencedor foi o Petisco das Meninas, de Manguinhos, na Serra, com o prato "Tilápia em 2 Tempos", que combinava um ceviche do peixe com vinagrete tropical e um torresmo crocante feito com pele de tilápia e finalizada com geleia de abacaxi com pimenta.


O segundo e o terceiro lugares nessa categoria ficaram com bares de Vitória: o Mistura's Bar, no Bairro República, seguido pelo Recanto Gastrobar, na Praia do Suá.

Petisco do bar Petisco das Meninas no Roda de Boteco 2026
Tilápia em 2 Tempos: receita vencedora do Petisco das Meninas. Foto:
 Tasty Click

Na categoria Melhor Garçom ou Garçonete, Juliana, da Petiscaria do Jojo's, conquistou o primeiro lugar. Adriel, do Recanto Gastrobar, ficou na segunda posição, enquanto Paulo, do Bar do Mineiro, garantiu o terceiro lugar. Além do troféu, os profissionais receberam respectivamente R$ 1 mil, R$ 750 e R$ 500 como prêmio.


Com o intuito de incentivar e reconhecer a importância desses profissionais na experiência gastronômica e no relacionamento com os clientes, o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) dobrou os valores da premiação para os garçons e garçonetes, totalizando então R$ 2 mil, R$ 1.500 e R$ 1 mil para os vencedores.

Confira o resultado:

MELHOR BAR:


1º lugar – Petisco das Meninas

2º lugar – Mistura's Bar

3º lugar – Recanto Gastrobar


MELHOR BOTECO:


1º lugar – Bar do Mineiro

2º lugar – Gostinho Mineiro

3º lugar – Petiscaria do Jojo’s e Dona Dalva Botequim


MELHOR ATENDIMENTO (GARÇOM OU GARÇONETE):


1º lugar – Juliana, da Petiscaria do Jojo’s

2º lugar – Adriel, do Recanto Gastrobar

3º lugar – Paulo, do Bar do Mineiro

Votação 100% digital

Esta foi a primeira edição do Roda de Boteco com votação 100% digital. Com a mudança, deixaram de ser utilizadas aproximadamente 100 mil cédulas de papel ao longo do festival.


Toda a operação foi monitorada pela Mercatto Inteligência Competitiva, responsável pelo sistema de auditoria da votação.

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