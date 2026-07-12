Bares da Serra vencem o Roda de Boteco 2026: confira o resultado do concurso

O Petisco das Meninas e o Bar do Mineiro são os grandes vencedores do Roda de Boteco 2026. O resultado foi anunciado na noite deste sábado (11), durante o Botecão, festa de encerramento do festival gastronômico realizada na Praça do Papa, em Vitória.

Os campeões foram escolhidos pelo público, que percorreu os 40 bares e botecos participantes entre 3 de junho e 5 de julho para avaliar os petiscos criados exclusivamente para o festival.





Cerca de 100 mil pessoas participaram da votação, dando suas notas em critérios como sabor e originalidade do prato, temperatura da bebida, qualidade do atendimento e higiene dos estabelecimentos.