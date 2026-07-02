Com Dilsinho e Arlindinho, Botecão deixa de ser pago, muda para a Praça do Papa e terá entrada solidária

O Botecão, festa que encerra o Roda de Boteco e reúne todos os bares participantes do maior festival gastronômico do Espírito Santo, passou por mudanças importantes. Inicialmente anunciado para o Parque da Prainha, em Vila Velha, com ingressos a partir de R$ 40, o evento agora será realizado pela primeira vez na Praça do Papa, em Vitória, nos dias 10 e 11 de julho, e terá entrada gratuita mediante ação solidária.





Para participar, o público deverá retirar antecipadamente o ingresso pela plataforma Meu Bilhete, sujeito à capacidade do espaço, e doar 2 quilos de alimentos não perecíveis na entrada do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições sociais.





Quem comprou ingressos para a edição que seria realizada em Vila Velha terá o valor reembolsado automaticamente pela plataforma Meu Bilhete. Depois, será necessário fazer uma nova retirada gratuita do ingresso, seguindo as regras da entrada solidária.