Com Dilsinho e Arlindinho, Botecão deixa de ser pago, muda para a Praça do Papa e terá entrada solidária

O Botecão, festa que encerra o Roda de Boteco e reúne todos os bares participantes do maior festival gastronômico do Espírito Santo, passou por mudanças importantes. Inicialmente anunciado para o Parque da Prainha, em Vila Velha, com ingressos a partir de R$ 40, o evento agora será realizado pela primeira vez na Praça do Papa, em Vitória, nos dias 10 e 11 de julho, e terá entrada gratuita mediante ação solidária.
Para participar, o público deverá retirar antecipadamente o ingresso pela plataforma Meu Bilhete, sujeito à capacidade do espaço, e doar 2 quilos de alimentos não perecíveis na entrada do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições sociais.
Quem comprou ingressos para a edição que seria realizada em Vila Velha terá o valor reembolsado automaticamente pela plataforma Meu Bilhete. Depois, será necessário fazer uma nova retirada gratuita do ingresso, seguindo as regras da entrada solidária.
A programação começa na sexta-feira (10), com a cantora Sol Pessoa, seguida pelo grupo SambAdm. Encerrando a noite, Dilsinho sobe ao palco com sucessos como "Péssimo Negócio" e "Diferentão".
No sábado (11), Suelem Nascimento abre a programação musical antes do show do grupo Bom Gosto, que comemora 20 anos de carreira. O encerramento fica por conta de Arlindinho, que apresenta o espetáculo "O Show Tem Que Continuar", em homenagem ao pai, Arlindo Cruz.
Além dos shows, o Botecão reúne todos os bares participantes do Roda de Boteco, oferecendo versões reduzidas dos petiscos concorrentes por preços especiais. No segundo dia do evento, também acontece a premiação dos restaurantes vencedores nas categorias Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Atendimento.