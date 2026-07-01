Feira quilombola na Praça Costa Pereira reúne atividades culturais, gastronomia e artesanato

Unindo gastronomia, artesanato, vivências e atrações culturais, a terceira edição da Feira e Exposição das Mulheres Quilombolas chega à Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, nesta sexta (3) e sábado (4). O evento reúne mulheres de diferentes comunidades quilombolas que se uniram para realizar ações e incidir sobre as políticas públicas de fortalecimento de seus territórios.





Josiléia dos Santos do Nascimento, uma das lideranças da comunidade quilombola São Cristóvão, em São Mateus, afirma que o evento busca a valorização da atuação das matriarcas quilombolas e o fortalecimento dos territórios, além de divulgar o que é produzido nas comunidades com o protagonismo das mulheres quilombolas nos saberes tradicionais.





Algumas das riquezas gastronômicas que serão vendidas no evento são o óleo de dendê, farinha de tapioca e beiju — este último é um alimento a base de mandioca produzido desde o século XIX por quilombolas de comunidades do Sapê do Norte, que abrange os municípios de São Mateus e Conceição da Barra. Também haverá produtos agrícolas, como aipim e abacaxi, além de peças artesanais, como bolsas, bijuterias, objetos de decoração e as feitas com fibra de banana.





Os produtos estarão à venda durante todo o evento. Na sexta-feira, a Feira acontecerá das 9h às 20h. A mesa de abertura será às 13h, com a presença de autoridades, parceiros e quilombolas. Às 18h, haverá intervenção cultural com tambores, seguida de sessão de cineclube em parceria com o cineclube El Caracol.