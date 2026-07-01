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Cultura

Feira quilombola na Praça Costa Pereira reúne atividades culturais, gastronomia e artesanato

Evento organizado por mulheres quilombolas contará com 120 expositoras de 36 comunidades tradicionais
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 17:36

Feira quilombola vai reunir comércio e cultura no centro de Vitória
Feira quilombola vai reunir comércio e cultura no centro de Vitória Tito

Unindo gastronomia, artesanato, vivências e atrações culturais, a terceira edição da Feira e Exposição das Mulheres Quilombolas chega à Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, nesta sexta (3) e sábado (4). O evento reúne mulheres de diferentes comunidades quilombolas que se uniram para realizar ações e incidir sobre as políticas públicas de fortalecimento de seus territórios.


Josiléia dos Santos do Nascimento, uma das lideranças da comunidade quilombola São Cristóvão, em São Mateus, afirma que o evento busca a valorização da atuação das matriarcas quilombolas e o fortalecimento dos territórios, além de divulgar o que é produzido nas comunidades com o protagonismo das mulheres quilombolas nos saberes tradicionais.


Algumas das riquezas gastronômicas que serão vendidas no evento são o óleo de dendê, farinha de tapioca e beiju — este último é um alimento a base de mandioca produzido desde o século XIX por quilombolas de comunidades do Sapê do Norte, que abrange os municípios de São Mateus e Conceição da Barra. Também haverá produtos agrícolas, como aipim e abacaxi, além de peças artesanais, como bolsas, bijuterias, objetos de decoração e as feitas com fibra de banana.


Os produtos estarão à venda durante todo o evento. Na sexta-feira, a Feira acontecerá das 9h às 20h. A mesa de abertura será às 13h, com a presença de autoridades, parceiros e quilombolas. Às 18h, haverá intervenção cultural com tambores, seguida de sessão de cineclube em parceria com o cineclube El Caracol.

SERVIÇO

III Feira e Exposição das Mulheres Quilombolas do Espírito Santo Feira


Primeiro dia:

Data: sexta-feira (3)

Horário: das 9h às 20h

Entrada: Gratuita

Programação: exposição da culinária, agricultura familiar, artesanato e artes; intervenção cultural com tambores e sessão de cineclube.


Segundo dia:

Data: sábado (4)

Horário: das 9h às 18h

Entrada: Gratuita

Programação: exposição da culinária, agricultura familiar, artesanato e artes; vivências e atrações culturais

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