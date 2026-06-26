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Praça de Campo Grande, em Cariacica, tem feira de adoção de pets neste sábado (27)

Publicado em

26 jun 2026 às 08:10
Tatiane Vasconcelos | Pixabay

Quem desejar transformar a vida de um animalzinho terá a oportunidade neste sábado (27), na praça de Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. O evento vai ser realizado das 9h às 13h e, no total, serão disponibilizados 22 cachorros e dois gatos.


A feira é promovida pela Gerência de Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). Todos já chegam para a adoção vermifugados, vacinados, microchipados e tratados. 


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos e possuir espaço e rotina compatíveis com o bem-estar do animal. Os interessados também devem passar por uma triagem e preencher um formulário que será avaliado pela equipe.

Serviço

Feira de adoção de cães e gatos

Data: sábado (27)
Hora: de 8h às 13h 
Local: Praça de Campo Grande

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Bairro Aribiri

Filho é detido após agredir a própria mãe dentro de casa em Vila Velha

Publicado em 26/06/2026 às 10:30

Um homem foi detido por agredir a própria mãe dentro de casa, no bairro Aribiri, em Vila Velha. À Guarda Municipal, que atendeu o caso, a mulher contou que o filho puxou o cabelo dela, deu chutes, socos, mordida, e a agrediu verbalmente durante a quinta-feira (25) e na madrugada de sexta-feira (26).    


A vítima já tinha medida protetiva contra o filho devido a situações anteriores. A mulher também relatou que ele danifica objetos do imóvel e também os vende para sustentar o vício em bebidas alcoólicas e drogas. 


Em março deste ano, a Guarda Municipal já tinha conduzido o homem a uma delegacia após ele descumprir a medida protetiva e furtar a televisão da mãe. 


A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil para saber se o suspeito foi autuado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Região do Parque Moscoso

Princípio de incêndio em restaurante mobiliza os bombeiros no Centro de Vitória

Publicado em 26/06/2026 às 10:16
Reprodução / Diony Silva

Um princípio de incêndio na coifa de uma cozinha em um restaurante próximo ao Parque Moscoso chamou a atenção dos moradores do Centro de Vitória na manhã desta sexta-feira (26). 


O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que os próprios funcionários usaram extintores para controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.


Os bombeiros foram até o local e o fogo já havia sido administrado. Enquanto eles terminavam  de conter qualquer foco de incêndio, o trânsito ficou interditado por cerca de 30 minutos. Ninguém se feriu e o restaurante volta a funcionar normalmente.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Mais conexão

Vitória terá 500 novos pontos gratuitos de wi-fi por todas as regiões

Publicado em 25/06/2026 às 18:18

Cerca de 500 novos pontos de wi-fi gratuito passarão a funcionar em todas as regiões de Vitória. A iniciativa faz parte do programa Vitória +Digital, lançado pela prefeitura da Capital nesta quinta-feira (25). Desse total, 100 pontos devem entrar em operação ainda este ano.


O programa inclui a expansão da rede de fibra óptica da cidade em mais 150 quilômetros, ampliando a cobertura de internet em locais como praias, áreas de lazer e polos de atividade econômica. Atualmente, Vitória conta com 250 antenas de wi-fi público.


Segundo a prefeitura, a medida busca ampliar a inclusão digital e facilitar o acesso da população aos serviços públicos online. A rede gratuita Vitória Online registra, em média, 20 mil conexões por dia e cerca de 150 mil usuários diferentes por mês.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Vila Velha

Bueiro entupido alaga garagem de condomínio em Itapuã

Publicado em 25/06/2026 às 17:54
Garagem de condomínio ficou alagada após conteúdo de banheiro retornar em Itapuã Leitor A Gazeta

Moradores de um condomínio na esquina das ruas Guanabara e Belém, em Itapuã, Vila Velha, relatam que a obstrução de um bueiro em via pública provocou o alagamento da garagem no subsolo do edifício nesta quinta-feira (25).


Segundo uma moradora, o bueiro começou a transbordar cerca de dez dias após uma obra da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) no local. "A gente não consegue nem tirar o carro da garagem. Temos que colocar sacos nos pés se quisermos ir até lá", contou.


Após ser procurada pela reportagem, a Cesan enviou uma equipe ao local no fim da tarde desta quinta-feira (25).

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Sul capixaba

Preso em operação da PF em Cachoeiro atuava como professor

Publicado em 25/06/2026 às 17:34

O homem preso pela Polícia Federal por armazenar imagens de violência sexual infantojuvenil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, atuava como professor de uma escola municipal. Ele foi preso em flagrante dentro de casa.


A prefeitura informou que o servidor foi aprovado recentemente em concurso público e que colaborou com a investigação da PF. Ainda segundo a administração municipal, imagens das câmeras de segurança da escola onde o professor atuava foram revisadas pela direção da unidade e não foram encontrados indícios de crimes dentro da instituição.


A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas não foram prejudicadas e que um novo professor já foi designado para a função. O nome do preso não foi divulgado.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Investigação

Homem é assassinado dentro de imóvel em Cariacica

Publicado em 25/06/2026 às 16:54

Um homem de 50 anos foi encontrado morto em um imóvel no bairro São Conrado, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, o corpo de Joel Antônio dos Santos estava no quintal da residência e apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e por objeto cortante.


O crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O nome da vítima não foi divulgado.

Serviço

Ajude a polícia

Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser compartilhada com o Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

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Publicado em 25/06/2026 às 16:21
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Duas pessoas que estavam em um carro ficaram feridas em um acidente na BR 262, em Viana, na manhã desta quinta-feira (25). A colisão envolveu um caminhão, na altura do bairro Boa Esperança. 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O outro ferido teve lesões leves. 


A corporação não divulgou outros detalhes sobre a ocorrência. Apesar do acidente, o tráfego na rodovia não foi prejudicado.

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Publicado em 25/06/2026 às 15:24

Um filhote de jacaré-de-papo-amarelo foi encontrado dentro de uma caixa d’água, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (25). A prefeitura foi acionada e uma equipe da Rondas Ambientais e Rurais da Guarda Municipal efetuou o resgate do animal. 


A caixa em que em que o filhote foi encontrado não estava em uso, o que pode ter facilitado a entrada do jacaré. Segundo o inspetor Augusto, que atendeu a ocorrência, o animal aparenta ter entre dois e três anos de idade.


O réptil foi encaminhado para uma clínica especializada. Posteriormente, ele deve ser transferido para o Projeto Caiman, localizado em Jardim Camburi, Vitória.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
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Publicado em 25/06/2026 às 13:37

Um homem de 52 anos foi encontrado morto na varanda de casa no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com marcas de ferimentos causados por arma branca — o objeto usado no crime ainda não foi confirmado. 


Foi a filha da vítima quem chamou a PM. Ela contou que chegou na residência e percebeu que o portão estava parcialmente aberto, além de haver vestígios de sangue na área externa do imóvel. Ao verificar a situação, a mulher encontrou o pai caído na varanda.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ir ao local, mas o homem não resistiu aos ferimentos. 


Nenhum suspeito do crime foi identificado. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Saúde

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Publicado em 25/06/2026 às 11:45
Gabriela Singular | Prefeitura de Cariacica

A partir das 14h desta quinta-feira (25), haverá uma mudança no aplicativo de saúde da Prefeitura de Cariacica. O antigo modelo de marcação de consultas quinzenal, que ocorria apenas nos dias 10 e 25 de cada mês, vai ser extinto e começa a adoção de um sistema de vagas permanentemente abertas.


Segundo a prefeitura, a partir de agora, basta acessar o aplicativo ou o site Minha Saúde e será possível visualizar de forma imediata toda a agenda disponível na Unidade Básica de Saúde (UBS) em que o cidadão estiver cadastrado. 


Ainda de acordo com a administração municipal, até o momento, essa novidade se aplica apenas às consultas médicas, de modo que os atendimentos de odontologia permanecem no fluxo antigo de marcação. 


A confirmação das consultas também passa a ser obrigatória. Caso não seja confirmado e o indivíduo não compareça à UBS no dia marcado, ele será bloqueado temporariamente no sistema. Para confirmar a presença, basta responder à mensagem de texto recebida em um prazo de até 72 horas antes da consulta médica.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
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