Praça de Campo Grande, em Cariacica, tem feira de adoção de pets neste sábado (27)

Quem desejar transformar a vida de um animalzinho terá a oportunidade neste sábado (27), na praça de Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. O evento vai ser realizado das 9h às 13h e, no total, serão disponibilizados 22 cachorros e dois gatos.





A feira é promovida pela Gerência de Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). Todos já chegam para a adoção vermifugados, vacinados, microchipados e tratados.





Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos e possuir espaço e rotina compatíveis com o bem-estar do animal. Os interessados também devem passar por uma triagem e preencher um formulário que será avaliado pela equipe.