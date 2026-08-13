Movimento Cidade 2026: tudo o que você precisa saber sobre o festival em Vila Velha

Com 22 horas de programação e atrações como Zeca Pagodinho, Emicida, João Gomes, Marcelo D2, Marina Sena e Gaby Amarantos, o Movimento Cidade ocupa o Parque da Prainha entre sexta (14) e domingo (16). Confira ingressos, horários, programação, atrações, regras de entrada e tudo o que acontece durante o festival.
O Parque da Prainha, em Vila Velha, será tomado por música, cinema, cultura popular, arte, esporte e diferentes experiências durante o Festival Movimento Cidade, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto.
Ao longo dos três dias, o evento reúne nomes de diferentes gerações e estilos da música brasileira, além de uma programação que vai muito além dos shows. Cine Sesc, cultura popular capixaba, DJs, performances, oficinas, rodas de conversa e corrida também fazem parte da programação.
A sexta-feira (14) tem entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Já no sábado (15) e no domingo (16), é necessário apresentar ingresso, disponível pela Sympla.
Festival Movimento Cidade
Dias:14, 15 e 16 de agosto
Onde: Parque da Prainha, Vila Velha
Quando: Sexta-feira: entrada gratuita com doação de 1 kg de alimento não perecível
Sábado e domingo: entrada mediante ingresso
Sexta-feira (14)
O primeiro dia do festival tem programação gratuita e reúne diferentes vertentes da música brasileira.
No Palco Gente, a principal atração é Gaby Amarantos. Já o Palco Rua recebe AJuliacosta.
A programação também conta com Roberta de Razão, DJ Set Jamboo e Ury Vieira.
Sábado (15)
O sábado chega com uma programação marcada pelo samba, rap, R&B e música urbana.
No Palco Gente, Zeca Pagodinho leva o samba para a Prainha, enquanto Emicida representa o rap nacional.
A nova geração da música urbana também ganha espaço. Budah recebe Duquesa, MC Luanna e Lourena em um encontro de vozes femininas do rap e do R&B.
O dia ainda terá apresentações de Urias, O Kannalha, Fabriccio e DJ Karolla.
Domingo (16)
O último dia tem João Gomes como um dos destaques, levando o piseiro e a nova música nordestina para o festival. Antes dele, Marcelo D2 apresenta o projeto Um Punhado de Bamba, aproximando rap e samba.
O domingo também terá Rachel Reis e Marina Sena em um show conjunto, além de Maré Tardia e DJ Set Jamboo.
O Cine Sesc, irá promover sessões durante os três dias de festival. Entre um show e outro, o público poderá conferir curtas e longas-metragens, fazendo do cinema mais uma das linguagens que ocupam a Prainha durante o evento.
Confira abaixo a programação das exibições:
Sexta-feira
Às 18h: Carta de Interesse
Às 19h20: My Ray of Sunshine
Às 20h40: Morde e Assopra
Às 22h15: Aurora
Sábado
Às 17h40: Ainda Escuto o Céu Embaixo D'Água
Domingo
Às 15h15: Kabuki / Mariô – Eu Tô Aqui
Às 17h40: A Sombra de Um Futuro
Às 19h10: Meu Amigo Pedro Mixtape
Às 20h45: A Nave Que Nunca Pousa
Na sexta-feira (14), a Tenda Tudo é Divino conta com uma programação dedicada às manifestações da cultura popular capixaba. A partir das 18h, o espaço reúne apresentações de capoeira, congo, samba, forró, performances, DJs e grupos tradicionais do Espírito Santo.
Passam pelo espaço Roda de Capoeira Beribazu e grupos convidados, Banda de Congo Raízes da Barra, João Bananeira com Alfredo Godô, Gastação Infinita, Jr. Bocca, Grupo Jaraguá, Boi Chapado, Mulheres na Roda de Samba Vix e Forró da Lore, além da apresentação de Carlito Cachoeira.
O projeto também promete realizar rodas de conversa e oficinas voltadas ao folclore capixaba.
A Nav recebe programação própria no sábado e no domingo, reunindo diferentes DJs e projetos.
Sábado: Reverb apresenta Asiant, B2B, Uncle e Wender; JEXXCA, DJ Karolla e DJ DK, Selva apresenta Ultra Baile; DJ ASAFE; e Reverb apresenta Vivona, B2B e Marilds.
Domingo: Ursula B2B Gegeo e Disco Voador, baile de vinil criado pelo DJ e produtor Fabrício Bravim.
O Deriva, promete uma proposta de levar a programação para lugares pouco tradicionais e aumentar a experiência do público pela Prainha.
O Deriva será dividido em duas ações: uma delas acontece em cima de um barco e a outra ocupa o Sagaz, carro da Red Bull. Os dois espaços terão programação própria, com DJs se revezando ao longo dos três dias de festival.
O público poderá entrar com copo térmico ou reutilizável, desde que não seja de vidro, além de lanches, capa de chuva, bolsas e mochilas, chapéus e bonés, cangas, câmera fotográfica instantânea destinada ao uso pessoal e power bank. É necessário estar com documento oficial com foto.
É proibido a entrada com bebidas alcoólicas, garrafas, cadeiras, materiais inflamáveis, armas ou outros objetos perigosos, animais de estimação, bicicletas, motos e demais veículos, guarda-chuva, tesouras, equipamentos fotográficos profissionais, capacetes, fogos de artifício, caixas de som, computadores, isopor, coolers ou bolsas térmicas.
As inscrições para a Lista Social, Lista Trans e Lista PCD já estão encerradas e, durante o festival, haverá um espaço exclusivo para cada uma das modalidades. Quem realizou o cadastro deverá procurar a identificação correspondente na entrada e apresentar um documento oficial com foto para acessar o evento.
No domingo (16), o evento chama o público para participar da Corrida MC - Movimento Movimenta reunindo esporte, música e diversão logo pela manhã. A programação começa às 6h30, com aquecimento e segue em largada às 7h.
Após o percurso, os participantes poderão fazer parte do aulão de Fitdance, curtir o after com DJs, acompanhar a premiação da corrida e o tradicional desfile de fantasias.
Programação da corrida:
6h30: Aquecimento pré-prova
(Smart Fit)
7h: Largada
7h30: Aulão de Fitdance (Smart Fit)
7h40: After Corrida MC com DJ Britox, DJ YSA e DJ Cuxa
8h30: Premiação
9h: Desfile de Fantasias
9h20: DJ Britox
Sexta-feira (14)
Palco Rua
19h: Roberta de Razão
20h30: DJ Set Jamboo
21h: AJulliacosta
22h: DJ Set Jamboo
23h30: DJ Set Jamboo
Palco Gente
19h30: Ury Vieira
22h30: Gaby Amarantos
Cine Sesc - 18h00 às 00h
18h: Sessão Cine Sesc I - Carta de Interesse
19h20: Sessão Cine Sesc II - My Ray of Sunshine
20h40: Sessão Cine Sesc III - Morde e Assopra
22h15: Sessão Cine Sesc IV - Aurora
Tudo é Divino
18h às 18h10: Abertura e apresentação com Carlito Cachoeira
18h10 às 18h40: Roda de Capoeira Beribazú e grupos convidados
18h40 às 18h50: Intervenção do apresentador
18h50 às 19h20: Banda de Congo Raízes da Barra
19h20 às 19h25: Intervenção do apresentador
19h25 às 19h40: Performance de João Bananeira, com Alfredo Godô
19h40 às 20h20: Show de Gastação Infinita
20h20 às 20h25: Intervenção do apresentador
20h25 às 20h55: DJ set de Jr. Bocca e performance do Grupo Jaraguá (Anchieta/ES)
20h55 às 21h: Intervenção do apresentador
21h às 21h30: Apresentação do Boi Chapado (Muqui/ES)
21h30 às 21h35: Intervenção do apresentador
21h35 às 22h20: Roda de Samba com Mulheres na Roda de Samba Vix
22h20 às 22h25: Intervenção do apresentador
22h25 às 23h: DJ set de Jr. Bocca
23h às 23h05: Intervenção do apresentador
23h05 às 23h45: Show de Forró da Lore
23h45 às 23h50: Intervenção do apresentador
00h: Encerramento
Derivas
18h: Reverb no barco: DJ Cariocas
19h: Dj Carro Sagaz Red Bull
20h: Reverb no barco: Dj Madeusa
21h: Dj Carro Sagaz Red Bull
22h: Reverb no barco: DJ Brisadissima
23h: Dj Carro Sagaz Red Bull
Sábado (15)
Palco Rua
15h30: Dj Set Jamboo - DJ Karolla
17h30: DJ Set Jamboo
19h: O Kannalha
21h10: Urias
Palco Gente
16h: Zeca Pagodinho
18h: Fabriccio
20h10: Budah convida Duquesa, MC Luanna e Lourena
22h20: Emicida
Cine Sesc
17h40: Sessão Cine Sesc I - Ainda Escuto o Céu Embaixo D'Água
Nav
15h: Reverb apresenta: Asiant, B2B, Uncle, Wender
17h: Selva e Ultra Baile apresentam: JEXXCA
18h: Selva e Ultra Baile
apresentam: DJ Karolla
19h30: Selva e Ultra Baile apresentam: DJ DK
21h: Selva e Ultra Baile apresentam: DJ ASAFE
22h: Reverb apresenta: Vivona, B2B, Marilds
Derivas
15h: DJ Matheus Noronha
16h: DJ Sallem No barco
17h: DJ Carro Sagaz Red Bull
18h: DJ Giüberti no Barco
19h: DJ Carro Sagaz Red Bull
20h: DJ Resigno No barco
21h: DJ Carro Sagaz Red Bull
22h: DJ Chain4 No barco
23h: DJ Carro Sagaz Red Bull
Domingo (16)
Palco Rua
15h45: DJ Set Jamboo
18h: Rachel Reis + Marina Sena
19h: DJ Set Jamboo
20h30: DJ Set Jamboo
Palco Gente
16h30: Maré Tardia
18h: Rachel Reis + Marina Sena
19h30: Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba
21h: João Gomes
Cine Sesc
15h15: Kabuki / Mariô – Eu Tô Aqui
17h40: A Sombra de Um Futuro
19h10: Meu Amigo Pedro Mixtape
20h45: A Nave Que Nunca Pousa
Nav
15h: Reverb apresenta: Ursula B2B Gegeo
17h: Disco Voador
Deriva
15h: DJ Carro Sagaz Red Bull
16h: DJ Qinhas No barco
17h: DJ Carro Sagaz Red Bull
18h: DJ Qinhas B2B Resigno
19h: DJ Carro Sagaz Red Bull
20h: Reverb no Barco: DJ Thiago Rocks B2B M4LÜ
21h: DJ Carro Sagaz Red Bull
22h: Reverb no Barco: DJ Thiago Rocks B2B M4LÜ
Festival Movimento Cidade
Data: nesta sexta-feira (14), sábado (15) e domingo (16)
Local: Parque da Prainha, Vila Velha
Entrada: Gratuito/1kg de alimento não perecível (sexta-feira-14), já no sábado e domingo, os ingressos estão à venda pelo Sympla, a partir de R$ 107,50.