Movimento Cidade 2026: tudo o que você precisa saber sobre o festival em Vila Velha

Com 22 horas de programação e atrações como Zeca Pagodinho, Emicida, João Gomes, Marcelo D2, Marina Sena e Gaby Amarantos, o Movimento Cidade ocupa o Parque da Prainha entre sexta (14) e domingo (16). Confira ingressos, horários, programação, atrações, regras de entrada e tudo o que acontece durante o festival.





O Parque da Prainha, em Vila Velha, será tomado por música, cinema, cultura popular, arte, esporte e diferentes experiências durante o Festival Movimento Cidade, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto.





Ao longo dos três dias, o evento reúne nomes de diferentes gerações e estilos da música brasileira, além de uma programação que vai muito além dos shows. Cine Sesc, cultura popular capixaba, DJs, performances, oficinas, rodas de conversa e corrida também fazem parte da programação.





A sexta-feira (14) tem entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Já no sábado (15) e no domingo (16), é necessário apresentar ingresso, disponível pela Sympla.