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Movimento Cidade 2026: tudo o que você precisa saber sobre o festival em Vila Velha

Movimento Cidade terá mais de 22 horas de programação, recheado de shows nacionais, cultura local, DJs e até corrida
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 13:28

Festival Movimento Cidade, realizado no Parque da Prainha, em Vila Velha
Festival Movimento Cidade, realizado no Parque da Prainha, em Vila Velha Marcela Sampaio

Com 22 horas de programação e atrações como Zeca Pagodinho, Emicida, João Gomes, Marcelo D2, Marina Sena e Gaby Amarantos, o Movimento Cidade ocupa o Parque da Prainha entre sexta (14) e domingo (16). Confira ingressos, horários, programação, atrações, regras de entrada e tudo o que acontece durante o festival.


O Parque da Prainha, em Vila Velha, será tomado por música, cinema, cultura popular, arte, esporte e diferentes experiências durante o Festival Movimento Cidade, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto.


Ao longo dos três dias, o evento reúne nomes de diferentes gerações e estilos da música brasileira, além de uma programação que vai muito além dos shows. Cine Sesc, cultura popular capixaba, DJs, performances, oficinas, rodas de conversa e corrida também fazem parte da programação.


A sexta-feira (14) tem entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Já no sábado (15) e no domingo (16), é necessário apresentar ingresso, disponível pela Sympla.

Festival Movimento Cidade
Festival Movimento Cidade Vagner Rezende
Quando e onde acontece?

Festival Movimento Cidade
Dias:14, 15 e 16 de agosto

Onde: Parque da Prainha, Vila Velha
Quando: Sexta-feira: entrada gratuita com doação de 1 kg de alimento não perecível
Sábado e domingo: entrada mediante ingresso

Quem vai cantar?

Sexta-feira (14)

O primeiro dia do festival tem programação gratuita e reúne diferentes vertentes da música brasileira.


No Palco Gente, a principal atração é Gaby Amarantos. Já o Palco Rua recebe AJuliacosta.

A programação também conta com Roberta de Razão, DJ Set Jamboo e Ury Vieira.

Sábado (15)

O sábado chega com uma programação marcada pelo samba, rap, R&B e música urbana.

No Palco Gente, Zeca Pagodinho leva o samba para a Prainha, enquanto Emicida representa o rap nacional.

A nova geração da música urbana também ganha espaço. Budah recebe Duquesa, MC Luanna e Lourena em um encontro de vozes femininas do rap e do R&B.

O dia ainda terá apresentações de Urias, O Kannalha, Fabriccio e DJ Karolla.

Domingo (16)

O último dia tem João Gomes como um dos destaques, levando o piseiro e a nova música nordestina para o festival. Antes dele, Marcelo D2 apresenta o projeto Um Punhado de Bamba, aproximando rap e samba.


O domingo também terá Rachel Reis e Marina Sena em um show conjunto, além de Maré Tardia e DJ Set Jamboo.

O cantor João Gomes
O cantor João Gomes Instagram/@joaogomescantor
Tem cinema no festival

O Cine Sesc, irá promover sessões durante os três dias de festival. Entre um show e outro, o público poderá conferir curtas e longas-metragens, fazendo do cinema mais uma das linguagens que ocupam a Prainha durante o evento. 


Confira abaixo a programação das exibições:


Sexta-feira

Às 18h: Carta de Interesse

Às 19h20: My Ray of Sunshine

Às 20h40: Morde e Assopra

Às 22h15: Aurora


Sábado

Às 17h40: Ainda Escuto o Céu Embaixo D'Água


Domingo

Às 15h15: Kabuki / Mariô – Eu Tô Aqui

Às 17h40: A Sombra de Um Futuro 

Às 19h10: Meu Amigo Pedro Mixtape

Às 20h45: A Nave Que Nunca Pousa

Tenda Tudo é Divino

Na sexta-feira (14), a Tenda Tudo é Divino conta com uma programação dedicada às manifestações da cultura popular capixaba. A partir das 18h, o espaço reúne apresentações de capoeira, congo, samba, forró, performances, DJs e grupos tradicionais do Espírito Santo.


Passam pelo espaço Roda de Capoeira Beribazu e grupos convidados, Banda de Congo Raízes da Barra, João Bananeira com Alfredo Godô, Gastação Infinita, Jr. Bocca, Grupo Jaraguá, Boi Chapado, Mulheres na Roda de Samba Vix e Forró da Lore, além da apresentação de Carlito Cachoeira.


O projeto também promete realizar rodas de conversa e oficinas voltadas ao folclore capixaba.

Espaço Nav

A Nav recebe programação própria no sábado e no domingo, reunindo diferentes DJs e projetos.


Sábado: Reverb apresenta Asiant, B2B, Uncle e Wender; JEXXCA, DJ Karolla e DJ DK, Selva apresenta Ultra Baile; DJ ASAFE; e Reverb apresenta Vivona, B2B e Marilds.


Domingo: Ursula B2B Gegeo e Disco Voador, baile de vinil criado pelo DJ e produtor Fabrício Bravim.

Espaço Deriva

O Deriva, promete uma proposta de levar a programação para lugares pouco tradicionais e aumentar a experiência do público pela Prainha.


O Deriva será dividido em duas ações: uma delas acontece em cima de um barco e a outra ocupa o Sagaz, carro da Red Bull. Os dois espaços terão programação própria, com DJs se revezando ao longo dos três dias de festival.

Regras para entrada no evento

O público poderá entrar com copo térmico ou reutilizável, desde que não seja de vidro, além de lanches, capa de chuva, bolsas e mochilas, chapéus e bonés, cangas, câmera fotográfica instantânea destinada ao uso pessoal e power bank. É necessário estar com documento oficial com foto.


É proibido a entrada com bebidas alcoólicas, garrafas, cadeiras, materiais inflamáveis, armas ou outros objetos perigosos, animais de estimação, bicicletas, motos e demais veículos, guarda-chuva, tesouras, equipamentos fotográficos profissionais, capacetes, fogos de artifício, caixas de som, computadores, isopor, coolers ou bolsas térmicas.


As inscrições para a Lista Social, Lista Trans e Lista PCD já estão encerradas e, durante o festival, haverá um espaço exclusivo para cada uma das modalidades. Quem realizou o cadastro deverá procurar a identificação correspondente na entrada e apresentar um documento oficial com foto para acessar o evento.

Corrida Movimento Cidade

No domingo (16), o evento chama o público para participar da Corrida MC - Movimento Movimenta reunindo esporte, música e diversão logo pela manhã. A programação começa às 6h30, com aquecimento e segue em largada às 7h.


Após o percurso, os participantes poderão fazer parte do aulão de Fitdance, curtir o after com DJs, acompanhar a premiação da corrida e o tradicional desfile de fantasias.


Programação da corrida:

6h30: Aquecimento pré-prova (Smart Fit)
7h: Largada
7h30: Aulão de Fitdance (Smart Fit)
7h40: After Corrida MC com DJ Britox, DJ YSA e DJ Cuxa
8h30: Premiação
9h: Desfile de Fantasias
9h20: DJ Britox

Confira abaixo a programação completa:

Sexta-feira (14)


Palco Rua

19h: Roberta de Razão

20h30: DJ Set Jamboo

21h: AJulliacosta

22h: DJ Set Jamboo

23h30: DJ Set Jamboo


Palco Gente

19h30: Ury Vieira

22h30: Gaby Amarantos


Cine Sesc - 18h00 às 00h

18h: Sessão Cine Sesc I - Carta de Interesse

19h20: Sessão Cine Sesc II - My Ray of Sunshine

20h40: Sessão Cine Sesc III - Morde e Assopra

22h15: Sessão Cine Sesc IV - Aurora


Tudo é Divino

18h às 18h10: Abertura e apresentação com Carlito Cachoeira

18h10 às 18h40: Roda de Capoeira Beribazú e grupos convidados

18h40 às 18h50: Intervenção do apresentador

18h50 às 19h20: Banda de Congo Raízes da Barra

19h20 às 19h25: Intervenção do apresentador

19h25 às 19h40: Performance de João Bananeira, com Alfredo Godô

19h40 às 20h20: Show de Gastação Infinita

20h20 às 20h25: Intervenção do apresentador

20h25 às 20h55: DJ set de Jr. Bocca e performance do Grupo Jaraguá (Anchieta/ES)

20h55 às 21h: Intervenção do apresentador

21h às 21h30: Apresentação do Boi Chapado (Muqui/ES)

21h30 às 21h35: Intervenção do apresentador

21h35 às 22h20: Roda de Samba com Mulheres na Roda de Samba Vix

22h20 às 22h25: Intervenção do apresentador

22h25 às 23h: DJ set de Jr. Bocca

23h às 23h05: Intervenção do apresentador

23h05 às 23h45: Show de Forró da Lore

23h45 às 23h50: Intervenção do apresentador

00h: Encerramento


Derivas

18h: Reverb no barco: DJ Cariocas

19h: Dj Carro Sagaz Red Bull

20h: Reverb no barco: Dj Madeusa

21h: Dj Carro Sagaz Red Bull

22h: Reverb no barco: DJ Brisadissima

23h: Dj Carro Sagaz Red Bull


Sábado (15)

Palco Rua

15h30: Dj Set Jamboo - DJ Karolla

17h30: DJ Set Jamboo

19h: O Kannalha

21h10: Urias


Palco Gente

16h: Zeca Pagodinho

18h: Fabriccio

20h10: Budah convida Duquesa, MC Luanna e Lourena

22h20: Emicida


Cine Sesc

17h40: Sessão Cine Sesc I - Ainda Escuto o Céu Embaixo D'Água


Nav

15h: Reverb apresenta: Asiant, B2B, Uncle, Wender

17h: Selva e Ultra Baile apresentam: JEXXCA

18h: Selva e Ultra Baile apresentam: DJ Karolla
19h30: Selva e Ultra Baile apresentam: DJ DK

21h: Selva e Ultra Baile apresentam: DJ ASAFE

22h: Reverb apresenta: Vivona, B2B, Marilds


Derivas

15h: DJ Matheus Noronha

16h: DJ Sallem No barco

17h: DJ Carro Sagaz Red Bull

18h: DJ Giüberti no Barco

19h: DJ Carro Sagaz Red Bull

20h: DJ Resigno No barco

21h: DJ Carro Sagaz Red Bull

22h: DJ Chain4 No barco

23h: DJ Carro Sagaz Red Bull


Domingo (16)

Palco Rua

15h45: DJ Set Jamboo

18h: Rachel Reis + Marina Sena

19h: DJ Set Jamboo

20h30: DJ Set Jamboo


Palco Gente

16h30: Maré Tardia

18h: Rachel Reis + Marina Sena

19h30: Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

21h: João Gomes


Cine Sesc

15h15: Kabuki / Mariô – Eu Tô Aqui

17h40: A Sombra de Um Futuro

19h10: Meu Amigo Pedro Mixtape

20h45: A Nave Que Nunca Pousa


Nav

15h: Reverb apresenta: Ursula B2B Gegeo

17h: Disco Voador


Deriva

15h: DJ Carro Sagaz Red Bull

16h: DJ Qinhas No barco

17h: DJ Carro Sagaz Red Bull

18h: DJ Qinhas B2B Resigno

19h: DJ Carro Sagaz Red Bull

20h: Reverb no Barco: DJ Thiago Rocks B2B M4LÜ

21h: DJ Carro Sagaz Red Bull

22h: Reverb no Barco: DJ Thiago Rocks B2B M4LÜ

Serviço

Festival Movimento Cidade


Data: nesta sexta-feira (14), sábado (15) e domingo (16)

Local: Parque da Prainha, Vila Velha

Entrada: Gratuito/1kg de alimento não perecível (sexta-feira-14), já no sábado e domingo, os ingressos estão à venda pelo Sympla, a partir de R$ 107,50.

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