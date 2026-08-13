Tortura, sequestro e morte: vídeos mostram ação de vigilantes presos em Vitória

Segundo a PolíciaCivil, o grupo mantinha um vínculo estável havia pelo menos dois anos e identificava pessoas em situação de rua que, na avaliação dos integrantes, causavam algum tipo de “perturbação” em condomínios monitorados pela empresa.





De acordo com o delegado Tarcísio Otoni, titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), os suspeitos combinavam previamente ações para retirar essas pessoas dos locais e, segundo a investigação, sequestravam e torturavam as vítimas.





"Existiam duas situações: pessoas que se recusavam a sair dos condomínios e as que cometiam furtos. Quando cometiam furtos, aumentavam a tortura", disse o delegado.





Pelo menos três vítimas foram identificadas pela investigação, entre elas Marcos Vinícius. Os suspeitos trabalhavam como rondistas de uma empresa de segurança privada que prestava serviços de portaria virtual e videomonitoramento para condomínios e estabelecimentos comerciais.





Segundo a polícia, a função dos rondistas era verificar alarmes, fazer o desarme quando necessário e acionar os órgãos de segurança em casos de invasão ou furto. A investigação, porém, apontou que o grupo teria ultrapassado essas atribuições e passado a capturar e agredir pessoas em situação de rua.





“Eles identificavam, eles aplicavam a pena e muitas vezes pena de morte”, afirmou o delegado Tarcísio Otoni ao descrever a atuação investigada.





Segundo a Polícia Civil, um dos investigados era conhecido como “Tiradentes” por supostamente arrancar os dentes das vítimas durante as sessões de tortura.