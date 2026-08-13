Carro bate em poste e deixa duas pessoas feridas em Vitória

Um jovem identificado como Paulo Henrique Gomes dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (12), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, autor dos disparos seria um adolescente de 15 anos, que foi apreendido após o crime.





Testemunhas relataram à PM que uma desavença entre a vítima e o adolescente, ocorrida um dia antes, pode ter motivado o homicídio. Conforme a corporação, o suspeito teria encontrado Paulo na rua, voltado para casa, pegado um revólver e retornado para procurá-lo. A vítima foi atingida por cinco disparos e morreu no local.





Após o crime, o adolescente teria voltado para casa, que foi cercada por testemunhas e policiais. Durante as buscas no imóvel, foram encontradas uma submetralhadora de fabricação caseira, um revólver, munições e uma porção de drogas.





De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para uma unidade de internação do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).