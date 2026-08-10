Padrasto é morto a pauladas dentro de casa após discussão com enteado em Guarapari

Um homem, identificado como Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos, foi morto a pauladas na madrugada de domingo (9), no bairro Bela Vista, em Guarapari. Segundo a Polícia Militar, a companheira da vítima contou que o crime teria sido cometido pelo próprio filho dela, Alcemir Pereira de Oliveira, de 34 anos, enteado de Aércio. O suspeito fugiu após o crime e não foi localizado.
De acordo com o relato da mulher, de 59 anos, Aércio e o filho dela haviam consumido bebidas alcoólicas na casa durante o dia. Ainda conforme a companheira da vítima, os dois tinham histórico de consumo de bebidas seguido de discussões.
Em determinado momento, Alcemir entrou no quarto do padrasto e pediu dinheiro. Diante da negativa, ele pegou um pedaço de madeira e desferiu vários golpes contra Aércio.
A companheira encontrou o homem já morto sobre a cama e pediu ajuda aos vizinhos.
Uma das moradoras da região, Maria Roque, contou que acordou com os gritos de socorro da companheira da vítima.
Segundo a Polícia Militar, o enteado tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. Já Aércio tinha passagem relacionada à Lei Maria da Penha e, conforme os militares, também já havia se envolvido em brigas.
A corporação informou que realizou buscas na região após o crime, mas o suspeito não foi localizado.
Moradora do bairro, Maria Roque disse estar abalada com o que presenciou.
“É triste uma pessoa chegar ao ponto de matar a outra. Eu acho assim: não deu certo, vai embora. Estou abalada, estou triste”, afirmou.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação informou ainda que, por enquanto, detalhes da investigação não serão divulgados.
O corpo de Aércio foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares.
* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.