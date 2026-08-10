Padrasto é morto a pauladas dentro de casa após discussão com enteado em Guarapari

Um homem, identificado como Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos, foi morto a pauladas na madrugada de domingo (9), no bairro Bela Vista, em Guarapari. Segundo a Polícia Militar, a companheira da vítima contou que o crime teria sido cometido pelo próprio filho dela, Alcemir Pereira de Oliveira, de 34 anos, enteado de Aércio. O suspeito fugiu após o crime e não foi localizado.





De acordo com o relato da mulher, de 59 anos, Aércio e o filho dela haviam consumido bebidas alcoólicas na casa durante o dia. Ainda conforme a companheira da vítima, os dois tinham histórico de consumo de bebidas seguido de discussões.





Em determinado momento, Alcemir entrou no quarto do padrasto e pediu dinheiro. Diante da negativa, ele pegou um pedaço de madeira e desferiu vários golpes contra Aércio.





A companheira encontrou o homem já morto sobre a cama e pediu ajuda aos vizinhos.