Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/08/2026

A carta “10 de Ouros” revela estabilidade, prosperidade e segurança em todas as áreas da vida. No amor, o dia será favorável para planos duradouros e momentos de grande união nos relacionamentos. Na carreira, os resultados do seu esforço proporcionarão reconhecimento e crescimento financeiro. Sua saúde permanecerá fortalecida quando você mantiver bons hábitos. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá encontros, celebrações e fortalecimento dos laços.