Gêmea nasce empelicada e fazendo 'pose' com as mãos em Vitória; vídeo

O nascimento de um casal de gêmeos em Vitória, no final de julho, foi marcado por um momento raro. A pequena Lavínia Soares Montaleone nasceu empelicada, condição em que o bebê fica envolto pela bolsa amniótica que o protege durante a gestação.
O nascimento foi registrado em um vídeo que mostra a bebê dentro do saco gestacional apoiando o queixo sobre as duas mãos. Após ser completamente retirada da barriga da mãe, a bolsa estourou e Lavínia começou a chorar (assista acima).
Ficamos todos maravilhados. Eu sabia da existência de partos com bebê empelicado, mas por serem dois, não imaginei que seria possível comigo. Foi emoção pura, um sentimento inexplicável
Natália Soares Mãe dos gêmeos Lavínia e Levi
O vídeo foi feito pela storymaker Ellen Vieira, que foi contratada pela família para registrar o parto. Segundo ela, o momento foi um marco em sua carreira. “Foi incrível. Eu já tinha feito cobertura de parto antes, mas nunca tinha tido essa experiência de registrar um bebê empelicado”, contou.
Esta não é a primeira vez que um parto deste tipo acontece no Espírito Santo. Em fevereiro, gêmeos nasceram empelicados em bolsas amnióticas diferentes, também em Vitória.
Os bebês nasceram após 37 semanas e dois dias de gestação em uma cesárea de emergência realizada em uma maternidade de Vitória, no dia 27 de julho.
O primeiro a nascer foi Levi, em um momento também marcado pela emoção. “Assim que me cortaram, vimos a mãozinha dele. É como se ele quisesse sair logo e me encontrar. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que seria um parto tão especial”, relembrou Natália.
Em seguida, foi a vez de Lavínia vir ao mundo. “Eu nunca iria imaginar que ela poderia ter nascido assim, empelicada. Ainda mais com a mãozinha no queixinho. Foi incrível. O sentimento é de gratidão a Deus por presenciar isso, os dois são maravilhosos”, completou a mãe.
Quase duas semanas após o parto, mãe e bebês passam bem. “Eles estão ótimos, só tivemos elogios na consulta com a pediatra. Já nos acostumamos com a nova rotina. Nossa rede de apoio é muito grande e, graças a Deus, amor e cuidado não faltam”, disse Natália.
O parto empelicado ocorre quando o bebê nasce envolvido pela bolsa amniótica, uma película fina e transparente que o protege durante a gestação.
Na maioria dos casos, o rompimento da bolsa e o vazamento do líquido amniótico são o sinal de que a criança está prestes a nascer, a horas ou minutos do parto. O nascimento empelicado, por sua vez, acontece quando essa estrutura não se rompe. A condição é rara, mas não oferece riscos para a mãe nem para o bebê.
Nesses casos, assim que a criança é retirada ainda envolta pela membrana, o médico faz um pequeno corte na película para estourá-la e liberar o recém-nascido. Em seguida, o bebê segue para os procedimentos de rotina, passando por testes e exames com o pediatra neonatal para a avaliação da sua saúde geral.
*Com informações do g1ES