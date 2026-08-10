Pacientes idosos da Santa Casa de Vitória terão transporte gratuito para consultas

Pacientes idosos da Santa Casa de Misericórdia de Vitória terão transporte gratuito por aplicativo para consultas e acompanhamento médico.





Segundo a administração do hospital, a iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), em parceria com a Uber, que busca reduzir as barreiras de mobilidade enfrentadas por pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).





Além do transporte gratuito, o projeto integra a telemedicina ao atendimento presencial, permitindo que idosos com dificuldades de locomoção, limitações financeiras ou que vivem em municípios mais distantes mantenham o acompanhamento médico de forma contínua.





A iniciativa está vinculada ao ambulatório de geriatria da Santa Casa e beneficia, principalmente, pacientes com quadros clínicos complexos, que necessitam de acompanhamento após a alta hospitalar.





O direito à gratuidade é definido após a consulta e triagem feita pela equipe da Santa Casa, que verifica a necessidade de retorno ou acompanhamento.