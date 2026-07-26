Fogo em poste deixa UPAs sem internet em Cachoeiro e impede remoção de pacientes

Um incêndio em um poste afetou o fornecimento de internet da Central de Regulação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e afetou a transferência de pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para hospitais na manhã deste domingo (26). O incêndio ocorreu na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado.





De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, a falha na comunicação ocorre devido aos danos causados à rede de fibra ótica utilizada para informar a Central de Regulação sobre a necessidade de leitos. A administração municipal informou que acompanha os trabalhos para restabelecer o serviço o mais rápido possível.





O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 6h30. A equipe foi ao local e realizou o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.





A EDP explicou que o fogo começou na caixa de passagem do semáforo, estrutura de responsabilidade da prefeitura. As chamas atingiram a rede de empresas de telecomunicação, mas não causaram impactos na rede elétrica nem interromperam o fornecimento de energia elétrica na região.